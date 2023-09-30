連假第2天！國道3事故造成車流回堵 下午13地雷路段報你知
中秋節連續假期第2天，今（30）日截至上午11時，國道全線交通量為28.3百萬車公里，交通部高速公路局預估今日交通量為108百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，上午國道路況大致良好，短暫車多壅塞情形主要為3事故引起，排除後路段均能維持行車順暢，研判下午仍有13路段車多易壅塞，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發，節省寶貴時間。
記者顏真真／台北報導
高公局指出，今日凌晨3時02分於國3北向52.6公里處發生7輛小客貨車追撞事故，1人死亡3人受傷，並占用內線及中線車道，於5時12分排除，造成後方車流回堵1公里；上午10時23分於國1北向92.8公里處發生2輛小客貨車追撞事故，占用內線車道，於10時32分排除，造成後方車流回堵2公里；上午11時08分於國1南向198.7公里處發生1輛小客車及1輛大貨車追撞事故，占用中外線車道，在11時15分排除，造成後方車流回堵2公里 ，導致車輛回堵影響整體車流順暢。
而截至中午12時27分國道最壅塞前10筆路段，其中國道62西向瑪東系統至安樂端西向、國1北向內湖至東湖車速都不到30公里，國1北向汐止系統至汐止、國10西向鼎金系統至左營端、國5南向南港系統至石碇及國1北向汐止至五堵車速也不到40公里。
高公局也預判，今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、北向苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於於下午5時後出發，節省寶貴時間。