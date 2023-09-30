「情歌王子」Richard Marx回來了！曬30年前嫩照 寵粉祭出回憶殺
睽違多年60歲的「情歌王子」Richard Marx終於回到台灣開唱，昨（29）日在台北TICC的演出他十分認真對待，據悉當天下午很早就提前來到現場彩排。在演唱會上，Richard Marx還秀出年輕時的照片給歌迷回味，更演唱當年首次來台前寫好的歌曲〈Keep Coming Back 〉，與歌迷一起同樂。
記者吳雨婕／綜合報導
Richard Marx以新專輯《songwriter》歌曲〈believe in me〉作為開場，邀請大家大合唱，讓台灣歌迷全場尖叫聲不斷。他也開心對台灣歌迷說：「晚安台北！非常久沒有來了！我帶了非常優秀的樂團，你們準備好一起派對了嗎？我會演出所有你們想聽的歌！」整場演出中更有多段的吉他獨奏，彈奏木吉他和電吉他風格皆變換自如，時而搖滾時而抒情，漸進且遼闊的聲響更引起全場歡呼。
在演唱經典歌曲〈Angelia〉前，Richard Marx問現場歌迷：「還記得我以前的樣子嗎？」然後在螢幕上秀出90年代自己年輕時的照片給大家回味，場面十分溫馨可愛。記憶力極佳的他，回憶90年代他第一次來台前夕寫出的歌曲〈Keep Coming Back〉，接著一人獨留在舞台上和樂迷一起歌唱。
Richard Marx另一首選唱的是〈When You Love Me〉，同場播放他的3個兒子一起作為樂手為他彈奏的影片，他欣慰表示3位兒子都是優秀的音樂創作者，並幽默提到，難得兒子們都非常喜歡這首歌，還願意和他一起演奏讓他十分開心。