曾國城婚禮遲到遭批「不要臉」　徐乃麟砸300萬娶媳婦高規格待遇

「情歌王子」Richard Marx回來了！曬30年前嫩照　寵粉祭出回憶殺

▲Richard Marx再度來台開唱，還秀出年輕時的照片，與歌迷一起憶當年。（圖／華藝娛樂提供）
▲Richard Marx再度來台開唱，還秀出年輕時的照片，與歌迷一起憶當年。（圖／華藝娛樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

睽違多年60歲的「情歌王子」Richard Marx終於回到台灣開唱，昨（29）日在台北TICC的演出他十分認真對待，據悉當天下午很早就提前來到現場彩排。在演唱會上，Richard Marx還秀出年輕時的照片給歌迷回味，更演唱當年首次來台前寫好的歌曲〈Keep Coming Back 〉，與歌迷一起同樂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Richard Marx以新專輯《songwriter》歌曲〈believe in me〉作為開場，邀請大家大合唱，讓台灣歌迷全場尖叫聲不斷。他也開心對台灣歌迷說：「晚安台北！非常久沒有來了！我帶了非常優秀的樂團，你們準備好一起派對了嗎？我會演出所有你們想聽的歌！」整場演出中更有多段的吉他獨奏，彈奏木吉他和電吉他風格皆變換自如，時而搖滾時而抒情，漸進且遼闊的聲響更引起全場歡呼。

▲Richard Marx再度來台開唱，還秀出年輕時的照片，與歌迷一起憶當年。（圖／華藝娛樂提供）
▲▼Richard Marx再度來台開唱，一連演唱多首經典歌曲。（圖／華藝娛樂提供）
▲Richard Marx再度來台開唱，還秀出年輕時的照片，與歌迷一起憶當年。（圖／華藝娛樂提供）
 
在演唱經典歌曲〈Angelia〉前，Richard Marx問現場歌迷：「還記得我以前的樣子嗎？」然後在螢幕上秀出90年代自己年輕時的照片給大家回味，場面十分溫馨可愛。記憶力極佳的他，回憶90年代他第一次來台前夕寫出的歌曲〈Keep Coming Back〉，接著一人獨留在舞台上和樂迷一起歌唱。

Richard Marx另一首選唱的是〈When You Love Me〉，同場播放他的3個兒子一起作為樂手為他彈奏的影片，他欣慰表示3位兒子都是優秀的音樂創作者，並幽默提到，難得兒子們都非常喜歡這首歌，還願意和他一起演奏讓他十分開心。

甜心天后王心凌以《當你》走紅！回憶殺《愛你》　創事業第二高峰

天心同框賈靜雯「18歲泳裝照」曝光　神凍齡模樣掀粉絲回憶殺

童年回憶殺！《蠟筆小新》劇場版搞笑又催淚　網路聲量排行出爐

57歲高怡平同框胡瓜！掀20年前《非常男女》回憶殺　對比照曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞