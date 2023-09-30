柯文哲明2度訪美！侯友宜祝福行程順利圓滿

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侯友宜接受媒體聯訪指出，他是南部囝仔，常到南部，陳以信父親是他在刑事局的老同事，並肩作戰、打擊犯罪；陳以信是警察眷屬，也具有外交及國家安全領域專才，關心年輕人議題；南部囝仔重情重義顧台灣，他和陳以信從這裡開始一起走。
面對柯文哲預定明天訪美，侯友宜表示，他和柯文哲在雙北合作相當愉快，溝通沒問題；他祝福柯文哲美國之行順利圓滿。
侯友宜同時批評民進黨政府不從制度面看事情，慌慌張張，什麼都荒，蛋荒、醫師荒、護理人員荒，人民心慌慌；副總統賴清德是醫師，完全漠視護理人員，老是在做功德，只有「功德說」。
侯友宜也質疑民進黨政府的能源政策，他說，民進黨的非核家園完全做不到，綠能家園做不夠，全部跳票；但他的能源政策不單是核能，而是乾淨能源，希望台灣永續，節能優先，供電無虞，有序轉型，達到2040無煤台灣、2050淨零台灣的目標。
對於屏東科技園區明揚國際科技公司廠房大火爆炸，造成消防人員死傷，侯友宜表示，第一線消防人員拚生拚死，政府卻沒有傾聽聲音及解決問題，政府應立法保障制度面功能組織、編制人員配備、退休金及撫恤，而不是灑點小錢解決問題。
侯友宜今天在台南公開行程，上午出席歸仁區的聯合競選總部成立大會，下午將參拜中西區台灣首廟天壇並前往麻豆區拜會無黨團結聯盟前立委李和順。（編輯：郭諭儒）1120930