白安「麻瓜體質」也感受到靈異！南法參觀墓園 突頭暈、想吐
白安為電影《女鬼橋2：怨鬼樓》演唱的主題曲〈這裡什麼都沒有〉，歌曲由樂團「守夜人」主唱秦旭章創作，從電影故事延伸，寫下無助、一無所有的灑脫感，為鬼片演唱主題曲，白安笑說：「其實我很害怕看鬼片，但很期待在上映的時候能親自看看《女鬼橋》。」也分享雖然自己雖然是「麻瓜」，但曾在南法參觀畫家的墓園後，突感到頭暈想吐，表示是最靠近「靈異」的一次；另外也有過去到一些地方，回家莫名其妙發燒，只能趕快去收驚的經驗。
記者吳雨婕／綜合報導
相較於前作主題曲〈空〉營造的懸疑氛圍，〈這裡什麼都沒有〉更注重人物的情感表達，描述了一種「困」與「放下執念」的狀態。在詮釋這首歌時，白安分享：「第一次收到這首歌，單從旋律、歌詞想像，覺得歌曲充滿『禪意』；情感其實雖然看似淡淡的，可是我覺得是因為有很多很多的情緒，像是對一個人的執著，最後到放手的釋然，收到歌時，覺得很舒服、心很平靜，也治癒到那時忙亂狀態的我。」
提到為鬼片唱主題曲，白安笑說自己應該算是「麻瓜體質」，不過距離「靈異」最靠近且印象比較深刻的是，幾年前曾到南法參觀知名畫家的墓園，當時天氣很好、建築及花園也都很美，卻在一進去時瞬間感到頭暈想吐，不過一離開就恢復了；另也曾去過一些地方，回家莫名其妙的發燒，不過之後去收驚就好了。
隨著新歌釋出，白安透露：「期待明年有新專輯，雖然現在根本就還沒有什麼進度，但這就是我的近況，忙裡偷閒，偷閒裡又有忙碌！」也說自己一直切換穿梭到不同的城市演出，希望10月有多些時間靜下來寫歌。