憂政府關門！美股後市觀察3變數　專家：多元化佈局因應市場波動

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此外，聯準會近期在上修2023年經濟成長率的同時，還下修了失業率，符合會後聲明提及的「穩健」措辭，另根據Factset（9/22）數據，市場仍正面看待後續企業獲利表現。雖然第3季企業獲利仍可能出現0.2%的負成長，但隨後的2023年第4季以及2024年第1季和第2季將分別成長8.2%、8.6%、12.1%，顯示企業獲利將逐漸回溫，復甦力道可能還會延續至2024上半年，穩健的基本面應有助提振美股表現。
隨美國即將步入傳統消費旺季，若今年美國民眾能維持穩健消費力道，同樣有助支撐美股投資人信心，統計過去30年數據，美股在每年歲末3個月的平均漲幅分別達到1.5%、1.88%、1.17%。
富蘭克林投顧認為，美股未來一周仍要觀察3大變數，包括一、經濟數據部分，包括美國9月ISM製造業和非製造業指數、非農就業報告；8月JOLTs職位空缺。二、美國政府關門風險，目前美國兩黨仍未通過2024財年預算案，若無此預算案，將無合法財源可供美國聯邦政府保持運作，而影響可能包含美國證管會（SEC）暫停部分IPO審查、美國食藥管理局（FDA）暫停新藥審核、政府支持的房貸和小企業貸款申請延宕、部分美國經濟數據如非農就業報告暫停公布。三、企業財報部分，調味料製造商味好美（McCormick）、酒商星座集團（Constellation Brands）、包裝食品商康尼格拉食品（Conagra Brands）等企業的財報。
富蘭克林投顧市場表示，主要變數仍是來自聯準會，其利率動向將牽動股市表現，但隨升息週期接近尾聲且隨時間經過降息預期開始發酵，可望帶動美債殖利率逐漸回落，此將有助釋放美股潛在表現，整體而言，儘管利率動向、經濟變化、投資人情緒等不確定因素均可能干擾市場，但仍看好美股中長期發展，建議採取定期定額方式介入，並看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。