國巨陳泰銘拍賣2.5萬瓶葡萄酒！最貴1瓶610萬、總價估逾16億

憂政府關門！美股後市觀察3變數　專家：多元化佈局因應市場波動

▲在投資人憂心美國政府可能關門之下，美股終場漲跌互見。（圖／美聯社／達志影像）
▲在投資人憂心美國政府可能關門之下，美股終場漲跌互見。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）9月會議釋出「鷹」派訊息持續發酵，其暗示今（2023）年內可能還會再升息1碼，與此同時，投資人也關注美國政府是否可能再次關門，美股震盪漲跌互見。投顧業者指出，美股未來一周要觀察3大變數，包括美國經濟數據、美國政府關門風險及企業財報，但整體而言，儘管利率動向、經濟變化、投資人情緒等不確定因素均可能干擾市場，仍看好美股中長期發展，建議多元化佈局，以因應市場波動，可採取定期定額方式介入，並看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。

我是廣告 請繼續往下閱讀
富蘭克林投顧分析，在美國就業市場持穩、服務業景氣回溫、油價回升可能帶動通膨反彈下，聯準會已在9月會議暗示年內可能還將升息1碼，並下修2024年降息預估，而根據芝商所FedWatch工具（9/28）數據，儘管市場仍預期5.25%至5.5%的基準利率已是終點，不認為聯準會還將再次升息，預計高利率環境還將至少持續至2024年6月，這樣的利率預期帶動美債殖利率走揚，再加上投資人也持續關注美國政府關門、政府和民眾利息負擔上升、汽車工人罷工的潛在影響，短線上可能持續影響市場信心。

此外，聯準會近期在上修2023年經濟成長率的同時，還下修了失業率，符合會後聲明提及的「穩健」措辭，另根據Factset（9/22）數據，市場仍正面看待後續企業獲利表現。雖然第3季企業獲利仍可能出現0.2%的負成長，但隨後的2023年第4季以及2024年第1季和第2季將分別成長8.2%、8.6%、12.1%，顯示企業獲利將逐漸回溫，復甦力道可能還會延續至2024上半年，穩健的基本面應有助提振美股表現。

隨美國即將步入傳統消費旺季，若今年美國民眾能維持穩健消費力道，同樣有助支撐美股投資人信心，統計過去30年數據，美股在每年歲末3個月的平均漲幅分別達到1.5%、1.88%、1.17%。

富蘭克林投顧認為，美股未來一周仍要觀察3大變數，包括一、經濟數據部分，包括美國9月ISM製造業和非製造業指數、非農就業報告；8月JOLTs職位空缺。二、美國政府關門風險，目前美國兩黨仍未通過2024財年預算案，若無此預算案，將無合法財源可供美國聯邦政府保持運作，而影響可能包含美國證管會（SEC）暫停部分IPO審查、美國食藥管理局（FDA）暫停新藥審核、政府支持的房貸和小企業貸款申請延宕、部分美國經濟數據如非農就業報告暫停公布。三、企業財報部分，調味料製造商味好美（McCormick）、酒商星座集團（Constellation Brands）、包裝食品商康尼格拉食品（Conagra Brands）等企業的財報。

富蘭克林投顧市場表示，主要變數仍是來自聯準會，其利率動向將牽動股市表現，但隨升息週期接近尾聲且隨時間經過降息預期開始發酵，可望帶動美債殖利率逐漸回落，此將有助釋放美股潛在表現，整體而言，儘管利率動向、經濟變化、投資人情緒等不確定因素均可能干擾市場，但仍看好美股中長期發展，建議採取定期定額方式介入，並看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。

這些因素支撐！外銀上修對美元看法　估歐元恐貶回1.05以下

小犬颱風生成！想幫愛車加保颱風洪水險看這裡　警報發布就不受理

中秋放假前！日圓快貶破150了　換匯價再現「0.21字頭」

美元、新台幣利差達3%！美Fed還會升息　專家教你這樣做鎖住高利

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞