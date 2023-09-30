評「藍白合」開局就破局！游盈隆酸：政治玩到這樣很Low

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針對藍白合相關議題，游盈隆在節目《新聞千里馬》上提出個人看法，他表示，就算撇除民調，從台灣的政治發展脈絡來看，過去也沒有聯合政府的經驗，好比之前「國親合」連戰和宋楚瑜搭擋，雙方提出期待，可是國民黨卻說民調不能當依據，讓他直呼「那要根據什麼？」
游盈隆也說，之前中廣董事長趙少康稱「藍白整合侯友宜一定要是正的」就讓藍白合作有預設前提，那當然柯文哲會稱「這是哪門子合作？」，而這也因此顯示藍白合最根本問題，就是不同力量如何結合。
游盈隆認為，時間是藍白合的殺手，雙方卻一直蹉跎歲月，沒有提出共同理念，就先談位置分配，「政治玩到這樣不覺得很Low嗎？」、「我覺得這是一個很悲劇性的開始，開局就破局了。」
游盈隆也在臉書上補充表示，國民黨、民眾黨交手到這個地步，各自都提出了己方最大的目標和利益，沒有任何交集。如果要進一步談，就必須妥協，各自讓步，比如侯友宜同意民調決定、柯文哲不堅持輸的退選等等。未來一個月，是在野勢力能否完成整合的最重要階段，事實上，也是最後的階段。
游盈隆說，從目前各種跡象看來，「藍白要合是困難重重」。國民黨領導階層所思所想不出2004「國親合」模式，連戰當正的，宋楚瑜當副的，形成「連宋配」；20年後，滄海已化作桑田，侯友宜民意支持度明顯落後柯文哲，但國民黨中央想的還是ㄧ樣，堅持侯友宜當正的，「民國合」、「柯侯配」可能性完全不被考慮。