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批民進黨台獨重傷台灣　郭台銘辦公室：改變從拒絕無良政客開始

▲郭台銘辦公室痛批民進黨沒有遠見，台獨立場傷害台灣。（圖／資料照片）
▲郭台銘辦公室痛批民進黨沒有遠見，台獨立場傷害台灣。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘目前正在進行獨立參選連署，郭台銘辦公室今（30）日指出，台灣面臨空前全球政經挑戰，民進黨毫無遠見根本無法應對，不負責任的台獨言論與立場，甚至將嚴重傷害台灣的未來。

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對於中國大陸的威脅，郭辦強調，關係越緊張、衝突越強烈，就越需要加強交流及對話，現在是最壞的時代，卻也是最好的時代，台灣需要改變，才能遠離戰爭，為孩子帶來和平與希望。

郭辦表示，台灣正面臨前所未見的挑戰，包括全球供應鏈重組、AI人工智慧及計算力崛起，還有淨零碳排的規劃與進度等等，但毫無遠見的執政黨根本無力帶領人民走出眼下困境，甚至還將台灣帶往對抗邊緣，造成經濟民生上的實質損害，加劇國際對立情勢，讓老百姓陷於惶恐與不安。

郭辦籲請台灣人民，檢視過去8年完全執政的民進黨，賴清德做行政院長及副總統時間就超過5年，是誰讓台海成為國際眼中「最危險的地方」？是誰讓巴菲特出清長期對台灣公司的長期投資？又是誰要把我們的孩子送上戰場？

郭辦指出，正是民進黨與賴清德一貫以華麗話術來包裝台獨立場與戰爭思維，為獲取政治利益寧棄和平於不顧，不惜拿台灣人民的安全作為賭注，帶著全體國人遊走在衝突邊緣。

郭辦表示，台灣2300萬人民真正渴望的改變，是要帶領民眾走出困境，一個說真話的政治、沒戰爭的家園、有未來的政府，以及有能力的領袖，帶領中華民國邁向新政治，改變自己的命運，捍衛自由民主的生活方式。

郭辦說，這是最壞的時代，也是最好的時代，越是緊張就越需要交流與對話，即便在冷戰最嚴峻的時刻，「美蘇熱線」也從未中斷，唯有保持溝通才能盡可能避免誤判及衝突。這是一場「戰爭與和平」的競賽，台灣人民需要在絕望與希望、挑釁與對話的選擇中，為孩子創造一個遠離戰火的未來。想要改變命運，就得從拒絕無良政客、下架無能政黨做起。

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