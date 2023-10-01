金鐘58／10月20、21頒獎典禮懶人包　主持陣容、入圍名單一次看

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今年戲劇類典禮主持人由金鐘視后鍾欣凌出任，劉品言、去年金鐘視帝陳亞蘭擔綱節目類雙主持人，陳亞蘭透露，7月底接到邀約，很期待跟很多老朋友見面，劉品言說：「其實接下『金』系列的主持棒是一個挑戰，各種壓力都有～很謝謝身旁還有一個亞蘭姐可以互相幫忙。」鍾欣凌則堅持不為典禮瘦身，作勢激動反問「為什麼女藝人就要瘦身？」坦言接下任務壓力極大，還為此跑去拜拜求心安。
黃豪平攜手巴鈺、蔡昌憲搭檔楊小黎主持紅毯
星光大道主持人部分，本屆將首度採「雙現場」區分「趴踢區」與「禮車區」方式進行，主持人將輪流兩個現場主持，節目類頒獎典禮由黃豪平和巴鈺負責，戲劇類頒獎典禮則是蔡昌憲與楊小黎，黃豪平認為是全新挑戰，讓他準備時更有動力，從去年後台換成紅毯主持人，巴鈺接下工作才知道全程不會和黃豪平碰頭，直呼「壓力超大」。蔡昌憲與楊小黎都有主持紅毯經驗，反應也相同，「說不緊張是騙人的。」
《模仿犯》橫掃17項入圍、《人選之人》緊追在後
今年電視金鐘獎入圍名單，戲劇類獎項依然競爭激烈，《模仿犯》提名17項居冠，《人選之人-造浪者》以14項追後，《台灣犯罪故事》12項、《你的婚姻不是你的婚姻》11項、《我願意》10項、《牛車來去》8項、《村裡來了個暴走女外科》、《她和她的她》皆為7項，吳慷仁和姚淳耀都憑《模仿犯》爭奪戲劇節目男主角獎，《台北女子圖鑑》桂綸鎂首次問鼎金鐘獎，對上勁敵《村裡來了個暴走女外科》蔡淑臻。
10月20日、21日完整播出資訊
第58屆電視金鐘獎節目類10月20日、戲劇類21日下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台、海外直播在三立國際台、東森美洲電視、新加坡Star Hub、馬來西亞 Unifi TV；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，公視YouTube點點愛，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。
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