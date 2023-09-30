中華職棒／高國輝引退賽開球大暴投！4兄弟合體重現台9線棒球故事
富邦悍將今（30）日舉行高國輝引退賽，對手為統一獅隊，賽前富邦球團宣布內野門票已完售，僅剩外野門票對外販售，而高國輝也跟老弟羅國華、羅國龍、高國麟齊聚一堂，並且重現「台九線棒球故事」，4兄弟投打對決，高國輝還用紙球開球，結果演出大暴投，引發全場爆笑。
記者吳政紘/新北報導
高國輝出身花蓮縣光復鄉，從小他跟老弟們一起玩投打訓練，就在馬路旁的巷子內，並且用紙球，球棒揮擊，而孩子們的遊戲，到4人都進入職棒，成為真實的投打對決，今天開球儀式，高國輝主投，高國麟蹲捕象徵傳承，羅國龍打擊，羅國華擔任主審，重現他們小時候的投打對決。
前兄弟投手二弟羅國華難忘自己的「首轟」就是被哥哥高國輝痛擊，而且還打2次，讓他印象深刻，他說：「從小我就算是比較叛逆，會跟教練、爸媽頂撞那種，哥哥就是負責跟我討論。
三弟羅國龍也爆料兩人也常跟高國輝「打架」，「但最後通常都是有一個人在跑，一個人在追。」他說。
提到高國輝真的要引退，羅國龍認為，當初在職棒，因為跟他都是野手，很感謝哥哥一直鼓勵他，給他一些建議，「我認為他遇到很多傷痛，都還可以撐過來，實在不簡單，只想跟他說辛苦了。」
四弟高國麟是唯一還在職棒發展的球員，他說：「我們從這個開始，就是這樣給他紀念，我們從家中的庭院，打到職棒，我本來想當投手，但球團安排要讓他投，很開心可以跟大家一起在這裡幫助他，所以很特別。」