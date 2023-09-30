透天厝「7大優點」他住過買了！眾人揭致命缺陷 電梯大樓贏在這
透天厝空間大，獨棟的設計親朋好友來家裡同歡都不用擔心吵到鄰居，尤其在中南部的縣市非常常見，而近日，就有網友分享自己曾經住過公寓、電梯大樓、透天厝等等房型之後，認為透天厝住起來最為舒適，直言「因為空間大就是爽」，還列出7大優點，但不少人則認為「每個人的需求不同」，透天厝每天要上下爬樓梯是致命傷。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「租屋的時候住過公寓、電梯大樓、透天厝等等房型，經過分析之後，發現還是最喜歡透天厝所以入手，缺點包括須要爬樓梯、採光比較差、沒有保全等等，而且房子非常大，往往打掃就要花掉整個下午來整理，房間數因為比較多，晚上回到房間就要開5台冷氣，整體比較耗電」。
但是優點也是不少「包括空間大、有後院、不怕吵到人、和鄰居關係密切、回家停車方便、免管理費、土地值錢」該網友認為像是中秋烤肉邀請朋友來家中同樂完全沒有問題，車子也可以直接停在家門口，如果問要選住透天還是住大樓，我想我應該還是會毫不猶豫住透天！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「有庭院的房子我真的很喜歡，那種電梯大樓真的都只是美觀而已」、「我家也是選透天，住習慣了」、「透天很棒，不過我們家大掃除要一整天」、「不喜歡公寓，電梯大樓就至少要一層一戶比較安寧，還是喜歡透天」。
不過也有不少人不以為意，認為每個人的需求不盡相同「現在電梯大樓也有地下停車場啊，坪數也有大的，喜歡平面感不用爬樓梯」、「大樓倒垃圾不用追、還有人幫忙收包裹，超佛」、「我就是不想追垃圾車跟需要有人幫忙收件的管理員，所以選擇買電梯大樓」、「生活機能都沒提到，透天肯定不會蓋在市區內」、「年輕就買透天，之後爬樓梯曬衣服爬到膝關節退化，四十幾歲就嚇到轉買大樓」。