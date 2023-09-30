NINE to SIX鐘亨、珉奎努力學中文：給我發票 為中獎報復性消費
韓團DKZ小分隊「NINE to SIX」成員鐘亨、珉奎10月1日將在台舉辦粉絲見面會，2位今（30）日提前來台做準備，更抽空接受媒體訪問，鐘亨透露學了「給我發票」的中文，發誓這次寶島工作會努力蒐集發票，到時11月要來好好兌獎。
記者陳雅蘭／台北報導
珉奎8月為音樂劇《三劍客》來過台中，鐘亨也相隨來台旅遊，2人對於當時吃的牛肉麵、火鍋、蛋餅念念不忘，好吃到讓鐘亨用中文表達對蛋餅的愛意，他說：「我愛牛肉麵跟蛋餅！」更透露最愛培根口味，「一大早起來吃，所以感到很幸福」。
鐘亨表示當時也逛了市集、百貨公司，還去餐飲店買珍珠奶茶，更自豪的說會用中文點餐，「首先『你好』然後Can I have a bubble tea？『給我發票』！」原來鐘亨都是看網路自學，也知道發票可以兌獎，「所以我這次來台，會盡力蒐集（發票）」。
2位也為了台灣粉絲學中文，珉奎說：「大家好，我是NINE to SIX的珉奎。」鐘亨表示：「很高興見到你。」也透露有收看《想見你》，便說了：「想見你，我喜歡你，大哥大姐明天見！」他們也預告1日的見面會上會帶來中文歌曲，希望大家能到場見證NINE to SIX的表演。