明連假最後一天！國道11大地雷路段先掌握　高乘載疏導措施一次看

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另外，下午4時於國1北向219公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午4時18分排除，造成後方車流回堵2公里，下午3起事故均導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。
同時，今日截至下午6時46分，高速公路1968顯示，國道壅塞排行前10大路段都紅爆了，其中包括國5北向宜蘭至頭城、國10西向鼎金系統至左營端、國1南向五股至高公局及國1北向湖口服務區至湖口車速都不到30公里。
由於明日是中秋節連續假期收假日，預估國道交通量為116百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。高公局也預判明日重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
另外，明日國道相關疏導措施包括中午12至晚上9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、下午1時至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制、單一費率、凌晨0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。