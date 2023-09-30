一見面就「媽媽抱」！盧秀燕追問楊勇緯感情狀態　楊太太們要哭了

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盧秀燕說，她和楊勇緯認識多年，知道他非常好強、有責任感，自我期許比任何人都高，長期訓練背負著身心高壓考驗，當他拿到亞運金牌那刻流下堅強男兒淚，不僅楊爸爸、楊媽媽抱頭痛哭，「我也跟著流下眼淚，很多鄉親都哭了，這是歡喜的眼淚、勝利的眼淚，也是辛苦的眼淚」。
盧秀燕說，她當下只想像父母一樣，給楊勇緯一個抱抱惜惜，現在他回來了，也還要抱抱惜惜。楊勇緯聽到後，立刻上前擁抱盧秀燕，盧秀燕笑著說「之前臉書po抱抱照，很多楊太太嫉妒又羨慕，也有楊太太要我抱緊一點，給他更多鼓勵。」
盧秀燕接著神秘一笑，轉頭對楊勇緯說：「有楊太太託我問，上次奧運奪銀時，你說下次奧運前都不交女朋友，現在是否還要繼續保持單身？」楊勇緯毫不遲疑回答「沒錯」！
盧秀燕指出，台灣的亞運選手台中51人佔了1/10，楊勇緯和在柔道48公斤級拿下第7名的林真豪，就像大家的孩子，她祝福他們未來摘金奪冠有好成績，也期許不能自滿放鬆，要一起為打造台中成為酷城市繼續努力。
楊勇緯認為自己生在台中很幸福，並對盧秀燕說「一路以來受到你們的照顧，才能無後顧之憂有好的表現」。在巴黎奧運之前，他只想做好該做的事情、參加各項賽事爭取積分、全力以赴面對比賽的挑戰。