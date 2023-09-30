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一見面就「媽媽抱」！盧秀燕追問楊勇緯感情狀態　楊太太們要哭了

▲這次換楊勇緯主動上前抱抱，盧秀燕開心的笑了。（圖／台中市政府提供，2023.09.30）
▲這次換楊勇緯主動上前抱抱，盧秀燕開心的笑了。（圖／台中市政府提供，2023.09.30）

記者顏幸如／台中報導

「柔道男神」楊勇緯24日在杭州亞運拿下柔道史上第一金，台中市長盧秀燕今天親自到后里楊家主持歡迎會，兩人一見面就來個大擁抱。盧秀燕說自己很清楚楊勇緯的奮鬥過程，看到他奪金痛哭那刻，「我也跟著流下眼淚」。她還幫「楊太太們」打聽楊勇緯是否堅持在巴黎奧運前繼續單身？楊勇緯秒回「沒錯」！

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楊勇緯昨晚搭機返國，市府為表示對他的重視，由運動局長李昱叡代表盧秀燕前往接機，今（30）日稍事休息後，下午為他和柔道女將林真豪舉行歡迎會。盧秀燕說，楊勇緯不僅拿下台灣在亞運第一面柔道金牌，創下柔道發展史上新紀錄，也是台灣參加杭州亞運第一面金牌、國家第一百面亞運金牌，不僅創下三個第一，也對其他選手有大大激勵作用，是國家英雄更是台中之光。

盧秀燕說，她和楊勇緯認識多年，知道他非常好強、有責任感，自我期許比任何人都高，長期訓練背負著身心高壓考驗，當他拿到亞運金牌那刻流下堅強男兒淚，不僅楊爸爸、楊媽媽抱頭痛哭，「我也跟著流下眼淚，很多鄉親都哭了，這是歡喜的眼淚、勝利的眼淚，也是辛苦的眼淚」。

▲盧秀燕說楊勇緯和在柔道女將林真豪（右），努力在運動賽事上拿下好成績，激勵了很多人。（圖／台中市政府提供，2023.09.30）
▲盧秀燕說楊勇緯和在柔道女將林真豪（右）努力在運動賽事上拿下好成績，激勵了很多人。（圖／台中市政府提供，2023.09.30）
盧秀燕說，她當下只想像父母一樣，給楊勇緯一個抱抱惜惜，現在他回來了，也還要抱抱惜惜。楊勇緯聽到後，立刻上前擁抱盧秀燕，盧秀燕笑著說「之前臉書po抱抱照，很多楊太太嫉妒又羨慕，也有楊太太要我抱緊一點，給他更多鼓勵。」

盧秀燕接著神秘一笑，轉頭對楊勇緯說：「有楊太太託我問，上次奧運奪銀時，你說下次奧運前都不交女朋友，現在是否還要繼續保持單身？」楊勇緯毫不遲疑回答「沒錯」！

▲抱完楊勇緯，盧秀燕忙著追問他的感情狀態。（圖／台中市政府提供，2023.09.30）
▲抱完楊勇緯，盧秀燕忙著追問他的感情狀態。（圖／台中市政府提供，2023.09.30）
盧秀燕指出，台灣的亞運選手台中51人佔了1/10，楊勇緯和在柔道48公斤級拿下第7名的林真豪，就像大家的孩子，她祝福他們未來摘金奪冠有好成績，也期許不能自滿放鬆，要一起為打造台中成為酷城市繼續努力。

楊勇緯認為自己生在台中很幸福，並對盧秀燕說「一路以來受到你們的照顧，才能無後顧之憂有好的表現」。在巴黎奧運之前，他只想做好該做的事情、參加各項賽事爭取積分、全力以赴面對比賽的挑戰。

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