直搗賴清德本命區！台南設立全台首座聯合競總　侯友宜：翻轉南部

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侯友宜表示，現在台灣出現一堆弊案，但都沒有人要解決，所以立委陳以信要當選，總統侯友宜也要當選，他擔任總統就會成立強而有力的特偵組，好好把弊案查清楚，讓政府有為有守，還給人民一個公道。他也指出，今天全台第一座聯合競總成立，就是捍衛公平正義開始的第一站、建立清廉政府的第一站，也是讓中華民國屹立不搖的第一站，「這一站、這一戰，一定要贏」。
接著侯友宜前往台南首廟天壇天公廟參拜，他致詞時表示，不論出訪到日本、美國，或是在國內 ，都有人問「你做總統，有辦法讓台海安全嗎」，侯友宜強調，讓台灣能夠安定、和平、繁榮，這是身為總統應該要承擔、要做的事情，國民黨徵召他參選總統，他會義無反顧地承擔，一定會讓兩岸和平、國家安全。
侯友宜也提到，他參選總統後提出廢除80歲以上巴氏量表、65歲以上老人健保排富免費、癌症基金等政策，這幾年民進黨政府都不做，他一提出民進黨政府就跟著他的腳步。然而民進黨政府現在又出現「壞蛋」，雞蛋不只過期還洗產地成國產，甚至也未照顧好護理人員，執政黨有很多事情沒做好，他當選後將會重建有效率、清廉的政府，拜託大家給南部囡仔機會，讓他團結所有人，讓國家平安。
最後侯友宜前往拜會台南市前議長李和順，李和順也為侯友宜舉行團結造勢大會。李和順指出，現場座位坐滿人，還有很多人站著，非常踴躍，相信大家跟他一樣的心情，「都是要支持侯友宜」，支持國民黨提名的侯友宜參選總統。他也呼籲，希望全台人民都可以安居樂業，所以全民要力挺侯友宜，讓侯友宜當選，兩岸絕對穩定。
侯友宜表示，台灣目前現狀是打破以前的現狀，慢慢往戰爭邊緣靠近，下一任總統要把國家顧好、兩岸要和平，讓陸客來到台灣看民主自由制度、看台灣人的人情味，兩岸不用兵戎相見。另外他也批評，現在台灣詐騙集團猖獗，1年騙了700多億元，綠電又出現弊案、雞蛋變詐蛋，政府沒有一個說清楚。
侯友宜說，現在有人分享買到壞掉的雞蛋，結果政府該辦不辦、該查不查，卻去查人民的聲音，他當選後成立的特偵組，會整頓官商勾結、貪贓枉法，還給人民清廉的政府，他一定會為大家、下一代打拚，也希望大家一起攜手向前走，打贏這場總統大選。