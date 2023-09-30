楊勇緯稱一生最感謝的人是哥哥　「姐姐主播」盧秀燕很懂這感覺

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楊勇緯母親曾為柔道選手，楊勇緯自小看著哥哥楊俊霆練習柔道，因而產生興趣，國小三年級開始接觸，兄弟倆從小一起訓練，一路看著彼此在柔道路上高低起伏，是夢想道路上互相扶持的夥伴。2020年起，楊俊霆成為楊勇緯的專屬陪練。
楊勇緯說，從小到大，兄弟倆每天早上騎腳踏車到學校訓練到很晚、再一起騎腳踏車回家，哥哥一開始就是他的典範，後來為了他放下身段、陪他一起達到共同目標。自己經歷那麼多挫折、起伏、瓶頸，不管是比賽的臨場反應、技術，這次能夠有所突破，哥哥給他很大的幫助，自己非常感謝。
楊家是「柔道兄弟檔」，盧秀燕則是「主播姐妹檔」，盧秀燕的妹妹盧秀芳曾自承，當初姐姐先走上新聞這條路，自己才會成為主播，剛出道時，從化妝到服裝都有姐姐幫忙打理，兩人甚至同時競逐金鐘獎。後來盧秀燕轉換跑道從政，盧秀芳仍堅持新聞主播的崗位至今。她笑稱姐妹倆有14公分「最萌身高差」，應該是姐姐小時候當馬讓她騎的結果。
對於楊家的手足情深，盧秀燕感同身受，表示這對兄弟非常不容易，楊勇緯從小以哥哥為榜樣、希望變成和哥哥一樣棒，原本楊俊霆會有非常傑出的表現，卻願意集中資源、為成就弟弟擔任陪練員，目前是柔道女將林真豪的教練。
盧秀燕說，哥哥是楊勇緯追隨的典範，哥哥成就了楊勇緯，若擔任教練，對他出賽會有極大幫助，國訓中心應該多了解選手的家庭背景與心理需求，相信對穩定選手心緒和指導會有很大的助益。