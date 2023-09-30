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楊勇緯稱一生最感謝的人是哥哥　「姐姐主播」盧秀燕很懂這感覺

▲楊勇緯在歡迎會表示一生最感謝的人是哥哥，不搶功的楊俊霆（左二）站在家人最旁邊。（圖／台中市政府提供，2023.09.30）
▲楊勇緯在歡迎會表示一生最感謝的人是哥哥，不搶功的楊俊霆（左二）站在家人最旁邊。（圖／台中市政府提供，2023.09.30）

記者顏幸如／台中報導

「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運拿下台灣柔道史第一金，今在歡迎會感謝眾人支持，被問到最感謝的人是誰，他毫不猶豫說「是我哥哥」！不管是哪種身份哪個階段，哥哥始終陪他一起成長。曾是知名「主播姐妹花」的台中市長盧秀燕感同身受，她表示兄弟扶持的力量成就了楊勇緯，希望國訓中心能了解選手家庭背景，對促進選手的穩定將有很大幫助。

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「柔道男神」楊勇緯今（30）日在台中市政府為他舉行的歡迎會中，感謝市府及鄉親支持，對於鄉親希望住家附近新闢巷道命名「勇緯路」，謙虛表示「我只是一個運動選手，路是大家的，不是我一個人的」。媒體問他今天謝了這麼多人，心中最感謝誰？他毫不猶豫說「是我哥哥」！

▲楊勇緯表示自己只是一個運動選手，「但路是大家的」。（圖／台中市政府提供，2023.09.30）
▲楊勇緯表示自己只是一個運動選手，「但路是大家的」。（圖／台中市政府提供，2023.09.30）
楊勇緯母親曾為柔道選手，楊勇緯自小看著哥哥楊俊霆練習柔道，因而產生興趣，國小三年級開始接觸，兄弟倆從小一起訓練，一路看著彼此在柔道路上高低起伏，是夢想道路上互相扶持的夥伴。2020年起，楊俊霆成為楊勇緯的專屬陪練。

楊勇緯說，從小到大，兄弟倆每天早上騎腳踏車到學校訓練到很晚、再一起騎腳踏車回家，哥哥一開始就是他的典範，後來為了他放下身段、陪他一起達到共同目標。自己經歷那麼多挫折、起伏、瓶頸，不管是比賽的臨場反應、技術，這次能夠有所突破，哥哥給他很大的幫助，自己非常感謝。

▲楊勇緯自小跟著哥哥楊俊霆練習柔道，兄弟倆一路相伴。（圖／翻攝楊俊霆IG，2023.09.30）
▲楊勇緯自小跟著哥哥楊俊霆練習柔道，兄弟倆一路相伴。（圖／翻攝楊俊霆IG，2023.09.30）
楊家是「柔道兄弟檔」，盧秀燕則是「主播姐妹檔」，盧秀燕的妹妹盧秀芳曾自承，當初姐姐先走上新聞這條路，自己才會成為主播，剛出道時，從化妝到服裝都有姐姐幫忙打理，兩人甚至同時競逐金鐘獎。後來盧秀燕轉換跑道從政，盧秀芳仍堅持新聞主播的崗位至今。她笑稱姐妹倆有14公分「最萌身高差」，應該是姐姐小時候當馬讓她騎的結果。

▲盧秀燕和盧秀芳曾是知名的主播姐妹檔。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2023.09.30）
▲盧秀燕和盧秀芳曾是知名的主播姐妹檔。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2023.09.30）
對於楊家的手足情深，盧秀燕感同身受，表示這對兄弟非常不容易，楊勇緯從小以哥哥為榜樣、希望變成和哥哥一樣棒，原本楊俊霆會有非常傑出的表現，卻願意集中資源、為成就弟弟擔任陪練員，目前是柔道女將林真豪的教練。

盧秀燕說，哥哥是楊勇緯追隨的典範，哥哥成就了楊勇緯，若擔任教練，對他出賽會有極大幫助，國訓中心應該多了解選手的家庭背景與心理需求，相信對穩定選手心緒和指導會有很大的助益。

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