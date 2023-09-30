中華職棒／高國輝引退賽敲安！林哲瑄猛打賞 富邦9:3擊敗統一
中華職棒富邦悍將今天在新莊棒球場遭遇統一獅隊，同時也是「棒球情人」高國輝引退賽，結果富邦由林哲瑄敲出3安猛打賞，貢獻4打點大爆發，幫助富邦以9:3擊敗統一獅，為高國輝劃下完美句點，現場湧進10928名觀眾，商品銷售破700萬，富邦一戰雙贏。
記者吳政紘/新北報導
高國輝賽前跟老弟高國麟、羅國華、羅國龍等一起開球，他前2打席分別是三振、一壘飛球出局，統一獅先發投手布萊威6局下遇到危機，高國輝上場敲出中外野德州安打，他也順利上壘後做出慶祝動作。
高國輝曾在2014年單季18轟、2015年單季39轟、2016年34轟大爆發，連續3年全壘打王，還幫義大犀牛奪冠，可惜之後受到傷勢影響，一度陷入低潮，2020年單季25轟，拿到東山再起獎。
兩隊這場前半段拉鋸，獅隊先以1:0領先，2局下周佳樂適時安打追平，4局下林哲瑄敲出超前安打，關鍵6局下高國輝敲安帶動攻勢，王正棠、林哲瑄適時安打，單局幫助富邦拿下3分，加上7局下王勝偉三壘安打，張進德打下1分，也讓富邦遙遙領先。
富邦先發投手陳仕朋主投6局僅失1分，拿下勝投，反而是獅隊布萊威5局狂失5分，吞下敗投。