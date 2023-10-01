教宗方濟各擢升21名新樞機　香港主教周守仁在列

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前有137位樞機選舉人，其中約73%是由方濟各任命。這將提高下一任教宗認同方濟各願景的可能性，即建立一個更加進步和包容的教會。
21名新樞機中有18名年齡在80歲以下，根據教會法，他們有資格參與推選下任教宗的秘密會議，在方濟各去世或辭職後選出他的繼任者。
80歲以下的樞機主教被稱為樞機選舉人。上述21人中的3名80歲以上樞機主教則因長期為教會服務，而獲得此項榮譽。
馬來西亞和南蘇丹第一次選出樞機主教，這延續了方濟各的方針，即給予被他稱為世界「邊緣」的地區更多認可，這些通常是飽受戰火摧殘或天主教徒占少數的地區。
方濟各在彌撒的講道中說：「多樣性是必要的，是不可或缺的。」在儀式中，每位新樞機都獲得一枚主教戒指，和三邊有棱的四角帽（Biretta）。
這是教宗自2013年上任以來的第9次「樞密會議」，經歷過去10年的變化，來自亞洲和非洲的樞機選舉人比例上升，而來自歐洲的樞機選舉人則有所下降。
方濟各將在12月滿87歲，明年或2025年是否舉行另一次「樞密會議」將取決於他的壽命。雖然他使用輪椅或拐杖代步且接受過數次手術，整體而言，他並沒有放慢腳步，仍維持繁忙的行程。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1120930