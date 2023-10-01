美國政府將關門原因之一　兩黨對援助烏克蘭喬不攏

教宗方濟各擢升21名新樞機　香港主教周守仁在列

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天將21名神長擢升為樞機主教，其中包括前輔仁大學董事、現任香港教區主教周守仁。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天將21名神長擢升為樞機主教，其中包括前輔仁大學董事、現任香港教區主教周守仁。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社梵蒂岡30日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天將21名神長擢升為樞機主教，其中包括前輔仁大學董事、現任香港教區主教周守仁，這項舉動大幅提高由方濟各任命的樞機選舉人比例，這些樞機選舉人將有權投票選出他的繼任者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行的「樞密會議」（Consistory）上，教宗擢升了21名新樞機主教，這些頭戴紅色方帽的樞機主教被稱為「教會親王」（Prince of the Church），是教宗在梵蒂岡和世界各地的最親近顧問。

目前有137位樞機選舉人，其中約73%是由方濟各任命。這將提高下一任教宗認同方濟各願景的可能性，即建立一個更加進步和包容的教會。

21名新樞機中有18名年齡在80歲以下，根據教會法，他們有資格參與推選下任教宗的秘密會議，在方濟各去世或辭職後選出他的繼任者。

80歲以下的樞機主教被稱為樞機選舉人。上述21人中的3名80歲以上樞機主教則因長期為教會服務，而獲得此項榮譽。

馬來西亞和南蘇丹第一次選出樞機主教，這延續了方濟各的方針，即給予被他稱為世界「邊緣」的地區更多認可，這些通常是飽受戰火摧殘或天主教徒占少數的地區。

方濟各在彌撒的講道中說：「多樣性是必要的，是不可或缺的。」在儀式中，每位新樞機都獲得一枚主教戒指，和三邊有棱的四角帽（Biretta）。

這是教宗自2013年上任以來的第9次「樞密會議」，經歷過去10年的變化，來自亞洲和非洲的樞機選舉人比例上升，而來自歐洲的樞機選舉人則有所下降。

方濟各將在12月滿87歲，明年或2025年是否舉行另一次「樞密會議」將取決於他的壽命。雖然他使用輪椅或拐杖代步且接受過數次手術，整體而言，他並沒有放慢腳步，仍維持繁忙的行程。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1120930

教宗：續供烏克蘭軍援　勿拿人民性命開玩笑

梵蒂岡：教宗特使訪中　談促進對話終結俄烏戰爭

為見教宗　中國天主教徒湧入蒙古

教宗方濟各籲反思人工智慧技術潛在風險

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞