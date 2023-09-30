中華職棒／高國輝引退連曼尼都來！別開生面全壘打大賽告別球迷
富邦悍將今（30）日與統一獅隊交手後，進行「棒球情人」高國輝引退儀式，在現場有彭政閔、陳偉殷、曼尼、郭婞淳等名人影片祝福，而他也在進行全壘打大賽後，繞壘跟球迷告別，最後全隊也在本壘等他「回家」，完成感動的引退儀式，高國輝感動落淚後說，真的沒想到，他們可以找到這麼多人，很感謝球團，還有支持我的球迷跟隊友。
記者吳政紘/新北報導
彭政閔是中華隊學長，陳偉殷、周思齊是他高苑工商以前隊友，曼尼則是義大時期隊友，郭婞淳則是富邦贊助選手，加上現場「紅蜻蜓」的歌曲一下，讓他忍不住紅了眼眶，甚至他在光復國小的恩師陳劍榮也到場見證子弟兵最後一場引退儀式。
高國輝說：「影片讓我有點驚訝，沒想到他們可以找到這麼多人，所以蠻感動的，看到家中旁邊的巷子，以前打到人家車子，我們都偷偷躲起來，看到影片有很多感觸，我很感謝父母親有給我們很多栽培，希望我們要正直，不要做犯法的事。」
高國輝未來有機會會擔任教練，他說：「我未來還是會留在球隊，只是不是以球員的方式，在場上打球，我今天第三打席剛好有機會敲出安打，剛好有這樣方式，很少有人會在你打出安打後，大家歡呼讓你退場。」
對於球團以全壘打大賽的方式讓高國輝「火力全開」，他也轟出5發全壘打，他說：「很感謝球迷這11年來的支持，每一首應援曲，他們都還記得，我只想說感謝大家，也感謝自己這些年來的堅持。」