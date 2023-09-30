侯友宜首座聯合競總馬朱侯同台　藍委陳以信籲登革熱染疫給隔離假

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馬英九致詞前親手為陳以信披上競選彩帶，並表示陳以信曾三度擔任他的發言人，做事認真表現優異。2015年底「馬習會」是兩岸66年來首次領導人碰面，當時有全球600多位媒體在場記者會，陳以信主持非常平順展現長才。陳以信如能當選，將是台南改單一選區後，國民黨所當選的第一席立委，意義非常重大。
朱立倫指出，國民黨第一座成立的立委與總統聯合競選總部，就選擇支持台南在地子弟陳以信。陳以信當立委實實在在監督政府，不像民進黨立委缺蛋時不講話、缺電時幫護航，這種政黨就應該下架，換陳以信來做立法委員。
侯友宜進場時，民眾夾道歡迎、反應熱烈，約100公尺的距離走了近10分鐘，民眾熱情與他擊掌合影。侯友宜致詞時敘述與陳以信深厚淵源，陳的父親陳文生是侯友宜刑事局老同事，曾任八號分機主任，兩人內外合作共同打擊犯罪。陳以信是優秀警察子弟，在外交國防專業表現有為有守，他當然用南部人「重情、重意、重台灣」的氣魄來支持。
侯友宜並痛批民進黨執政不只「癩哥、歪哥、豬哥」，他當選總統要重設「特偵組」，把民進黨執政弊案抓出來還人民公道，這次選舉是捍衛公平正義、清廉政府之戰，是讓中華民國屹立不搖之戰，拜託鄉親這戰一定要贏。