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侯友宜首座聯合競總馬朱侯同台　藍委陳以信籲登革熱染疫給隔離假

▲立委陳以信舉辦與侯友宜總統參選人聯合競選總部成立大會，這是侯友宜全國第一座與立委的聯合總部，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人到場力挺。   圖：黃博郎／攝
▲立委陳以信舉辦與侯友宜總統參選人聯合競選總部成立大會，這是侯友宜全國第一座與立委的聯合總部，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等人到場力挺。   圖：黃博郎／攝

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立委陳以信今（30）日舉辦與侯友宜總統參選人聯合競選總部成立大會，這是侯友宜全國第一座與立委的聯合總部，現場湧入超過2000位民眾，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨秘書長黃健庭、立委曾銘宗、李德維、游毓蘭、前立委高思博、陳淑惠和立委參選人王家貞、姚正玉都到場力挺，台南市議員曾培雅、曾之婕、吳禹寰、蔡宗豪、李中岑、林燕祝、許至椿、盧崑福、林美燕、前議員謝龍介和台南市黨部主委林進旺也前往祝賀，場面熱烈。

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陳以信表示，他的家族從清朝時就住在歸仁八甲，後來搬到媽廟，100多年來從歸仁開枝散葉，作為歸仁子弟能返鄉參選服務他很感恩。接續話鋒一轉痛批民進黨執政失敗，連餐桌上的雞蛋都管不好，他一語雙關呼籲鄉親「讓混蛋、壞蛋通通滾蛋」。至於台南登革熱佔全國病例九成，陳以信痛批政府防疫不力噴藥太晚，他要求比照新冠肺炎作法，提供防疫隔離假以減少染疫者變成傳染源，並提供不幸染疫身故者家屬喪葬慰問金，以及家戶噴藥儘量一次就好以減少擾民。

馬英九致詞前親手為陳以信披上競選彩帶，並表示陳以信曾三度擔任他的發言人，做事認真表現優異。2015年底「馬習會」是兩岸66年來首次領導人碰面，當時有全球600多位媒體在場記者會，陳以信主持非常平順展現長才。陳以信如能當選，將是台南改單一選區後，國民黨所當選的第一席立委，意義非常重大。

朱立倫指出，國民黨第一座成立的立委與總統聯合競選總部，就選擇支持台南在地子弟陳以信。陳以信當立委實實在在監督政府，不像民進黨立委缺蛋時不講話、缺電時幫護航，這種政黨就應該下架，換陳以信來做立法委員。

侯友宜進場時，民眾夾道歡迎、反應熱烈，約100公尺的距離走了近10分鐘，民眾熱情與他擊掌合影。侯友宜致詞時敘述與陳以信深厚淵源，陳的父親陳文生是侯友宜刑事局老同事，曾任八號分機主任，兩人內外合作共同打擊犯罪。陳以信是優秀警察子弟，在外交國防專業表現有為有守，他當然用南部人「重情、重意、重台灣」的氣魄來支持。

侯友宜並痛批民進黨執政不只「癩哥、歪哥、豬哥」，他當選總統要重設「特偵組」，把民進黨執政弊案抓出來還人民公道，這次選舉是捍衛公平正義、清廉政府之戰，是讓中華民國屹立不搖之戰，拜託鄉親這戰一定要贏。

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