中華職棒／高國輝引退票房加商品超過千萬！富邦悍將又贏球賺翻了
中華職棒富邦悍將30日在新莊棒球場遭遇統一獅，賽後舉行高國輝選手引退儀式，他不但在場中發表引退感言，富邦集團董事長蔡明忠、中職會長蔡其昌，以及光復國小棒球隊OB、陳劍榮教練，高國輝親友等都特別到場為他致意，高國輝預計為富邦帶來千萬台幣以上的票房與相關商品收入，加上富邦以9:3擊敗統一獅隊，富邦可以說是「三贏」。
記者吳政紘/新北報導
富邦早在今天比賽前就已經準備好球員卡、高國輝紀念球衣、紀念T恤、球帽等「完美輝擊」，結果他的相關商品，販售已經到700萬以上，加上票房肯定破千萬，甚至有機會達到1500萬左右。
高國輝也在比賽中有好表現，前2打席被三振、敲出一壘飛球接殺，第三打席終於跟賽前丘昌榮總教練預測的一樣，果然敲出安打，還帶動氣勢。
高國輝也十分開心接受求歡呼退場，但他十分害羞，馬上就進休息室，賽後他表示：「不希望影響到比賽進行。」展現他「暖男」的本色。
此外，賽後高國輝也感動落淚，在觀看自己過去光榮戰役影片後，回想到自己家中跟四兄弟的投打對決時光，不禁紅了眼眶，直到最後，全壘打大賽，高國輝也還是跟隊友一起互動，並且轟出5發特打全壘打以回饋球迷，他說：「好希望時間停留在這一刻。」停留在永遠跟隊友一起奮戰的時光。
加上現場最後催淚的動人音樂，高國輝的「紅蜻蜓」歌曲，以及動人的應援曲，「棒球情人也正式退役」，往人生下一篇章前進。