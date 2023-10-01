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逾80%人口出逃！納卡居民湧入山徑　「塞車40小時」多人半途喪命

▲超過80%納卡區居民逃往亞美尼亞，唯一山路途徑大塞車，不少人困在車陣中死亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲超過80%納卡區居民逃往亞美尼亞，唯一山路途徑大塞車，不少人困在車陣中死亡。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

亞塞拜然（Azerbaijan）日前發動「24小時閃電軍事行動」，重新掌控分離主義地區-納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區），使得該地區再度陷入戰火陰霾，據稱已經有80%以上的人口出逃，據聯合國難民署 (UNHCR) 29日統計，湧進亞美尼亞的難民已超過10萬人。但傳出許多納卡居民卡在前往亞美尼亞唯一路線的山路上，還有人在堵塞的車陣中死亡。

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根據《美聯社》報導，在亞塞拜然上週發動閃電攻勢，重新掌控納卡區之後，當地約12萬人口中已經有超過9萬7700人離開家鄉，前往亞美尼亞尋求庇護。許多納卡居民在前往亞美尼亞的唯一路線的蜿蜒山路上，排了好幾天的隊伍，路上擠滿了緩慢行駛的車輛。

亞美尼亞衛生部長納希特（Anahit Avanesyan）指出，包括老年人在內，有一部分的納卡居民在前往亞美尼亞路上死亡，因為他們「因營養不良而精疲力竭，甚至沒有帶藥就離開，在路上行駛了40多個小時。」

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）28日表示，亞美尼亞裔人逃離納卡區相當於「種族清洗和剝奪人民祖國的直接行為」。亞塞拜然外交部強力反駁帕辛揚的指控，稱亞美尼亞裔居民離開是「個人決定，與強迫搬遷無關」。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）俄羅斯和歐亞計畫副研究員布洛爾斯（Laurence Broers）表示，多數亞美尼亞人不太可能留在納卡區，而該地區未來將與亞塞拜然同化。他表示，「如果將『種族清洗』定義為透過武力或恐嚇以誘使人群離開的行動，那過去1年左右的情況看來就是如此。」

在長達30年的區域衝突中，亞塞拜然和納卡區分離主義政府以及亞美尼亞相互指責對方實施有針對性的襲擊、屠殺和其他暴行，使得雙方人民都深感懷疑和恐懼。雖然亞塞拜然承諾尊重該地區亞美尼亞人的權利，但大多數人不相信亞塞拜然當局會公平和人道的對待他們，也不能保證語言、宗教和文化能獲得尊重，因此正在逃離當地。

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