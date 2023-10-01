衝突未息！塞爾維亞大軍壓境 科索沃稱「威脅主權」要求儘速撤軍
自上週科索沃與塞爾維亞發生衝突以來，兩國之間緊張局勢持續升溫。塞爾維亞在科索沃邊境進行大規模軍事部署，彷彿重演俄羅斯在入侵烏克蘭之前，集結的兵力數量。科索沃當局也隨即要求塞爾維亞自邊界撤軍，並稱做好準備捍衛主權。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《路透社》報導，科索沃與塞爾維亞的緊張局勢始於24日，當時科索沃警方與30名塞爾維亞武裝分子發生衝突。塞爾維亞人襲擊了科索沃的班尼斯卡村（Banjska），並進入修道院與警方交火，衝突過程造成3名塞爾維亞武裝分子死亡，1人被科索沃警方逮捕，科索沃警方則是1死1傷。
此次交火後，塞爾維亞向科索沃邊境派遣部隊，包括防空系統、重型火砲、戰車及機械化部隊。此舉引發國際社會對科索沃局勢擔憂。科索沃以阿爾巴尼亞民族為主，於2008年脫離塞爾維亞宣布獨立。
科索沃政府發出聲明，向塞爾維亞政府呼籲，應立即從科索沃邊界撤回所有部隊，「塞爾維亞派兵到科索沃邊界，是威脅我國領土主權的下一步。」
不過塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）向英國《金融時報》表示，他並沒有打算讓軍隊越過邊境進入科索沃，因為衝突升級將未傷害塞爾維亞加入歐盟的計畫。