壓底線過關！美政府斷炊前 參議院通過「臨時支出法案」避免關門
由於美國共和黨和民主黨對2024年多筆預算案抱持嚴重分歧，而美國大部分的資金將於30日到期，美國政府早前就傳出公部門面臨停擺的危機。但就在美國聯邦政府即將斷炊前幾個小時，參議院於當地時間9月30日晚間投票通過一項臨時支出法案，使得美國政府避免了災難性關閉。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《路透社》等媒體報導，美國聯邦政府於10月1日開展新的財政年度，先前參議兩院議員遲遲無法就新財年的預算案達成共識，使得政府面臨斷炊危機，造成部分政府部門關閉，雇員也無薪水可領。以民主黨佔多數的參議院最後趕在斷炊前3小時，以88票同意、9票反對的比數，通過了一項延續撥款決議案（Continuing resolutions, CR），避免聯邦政府10年來第4次關閉。
據悉，該法案已趕在截止日期之前，提交給美國總統拜登簽署，使之成為法律。拜登為等待簽署法案，週末罕見地留在白宮，他也讚揚了兩黨9月30日晚間為政府繼續運作所付出的努力，這樣一來就可避免一場不必要的危機。
這項法案將會為聯邦政府提供資金，使其得以運作至11月17日，也授權了額外的救災援助、延長聯邦洪水保險計畫和美國聯邦航空總署（FAA）重新授權，但不包括提供給烏克蘭或邊境安全的額外資金。稍早這項法案在眾議院以335票對91票獲得通過。
共和黨眾議院議長麥卡錫放棄黨內右派大幅度削減支出的要求，找上民主黨支持、協助通過法案，但麥卡錫轉向，可能會導致黨內右翼人士發動投票，將他拉下議長職位。
另外，這項法案雖然給了美國國會更多時間，以達成一整年度的撥款協議。但這仍是一項巨大挑戰，如果權宜支出法案於11月中到期前，參眾兩院無法就新財年通過更多預算，屆時恐再引發另一場危機。