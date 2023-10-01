中華職棒／樂天女孩Cosplay！《KOF ‘98》樂天桃猿聯名主題日
《KOF ‘98》 x 樂天桃猿聯名主題日10月6日全猿主場開打！樂天桃猿今與SNK亞洲（SNK ASIA CO., LTD.）共同宣布，知名格鬥遊戲《KOF ‘98》（拳皇98）將於10月6日聯手中華職棒樂天桃猿，讓KOF角色降臨全猿主場帶來聯名主題日。現場不僅有與桃猿男兒、樂天女孩的連動，更有各式活動及聯名商品販售。歡迎球迷玩家一同共襄盛舉。
記者吳政紘/綜合報導
來自《KOF ‘98》的三神器守護者草薙京、八神庵和神樂千鶴三人。穿越了時空來到2023年的全猿主場，發現全猿主場的球迷勇敢樂天，一起打敗來自於其他邪惡之氣的威脅，讓《KOF ‘98》的大賽重現全猿主場！
包括草薙京、八神庵、神樂千鶴、七枷社、不知火舞、特瑞、布魯・瑪麗，都將跟桃猿男兒及樂天女孩連動，尋找餓狼傳說隊及其他小隊新成員，八神庵是否能找到傳說中的樂天地心炎虎？KOF角色與樂天桃猿聯名的球衣也將在之後一一公布。樂天市場與台灣鎧俠也會在入場大廳舉行KOF大會，最終獲勝者將可獲得聯名《KOF ‘98》球衣！
樂天桃園球場將化身為拍照打點關卡，樂天桃猿在主場好表現時也將安排KOF擊殺獎勵大螢幕。活動當日期間，凡於樂天桃園球場內之官方商品部購買《KOF ‘98》聯名商品將有限量滿額贈禮活動，邀請玩家及球迷當天一起進場！