車太鉉因初戀妻生病爆哭！收相愛30年告白信崩潰：錄不下去了
現年47歲的韓國演員車太鉉，高二和初戀情人、作詞家崔釋恩在一起，2006年甜蜜步上紅毯，相愛至今30年，育有3名子女，幾乎沒有緋聞，被封為是演藝圈的好男人代表，他最近錄製綜藝節目《快遞在蒙古蒙古》，製作單位送上老婆寫的親筆信，她致歉因生病造成家裡困擾，感謝他為家庭付出，讓車太鉉當場激動淚崩，幾乎快錄製不下去，連身邊好友張赫等人都跟著狂掉眼淚。
記者江芷稜／綜合報導
車太鉉對感情低調，鮮少提及私事，製作單位送上妻子的手寫信，他光看到信封就認出是老婆的筆跡，情緒立刻失控，忍不住狂打自己臉頰，才能穩定心情唸下去，車太鉉妻子在信裡致歉，表示「我最近身體不太好，親愛的你承擔了我的份，一起照顧孩子很累吧？一直都很抱歉，我想快點好起來，把事情做好，真的」，光這幾句話就讓一群男人當場飆淚，車太鉉直呼「不行了，我錄不下去」。
他哽咽著唸出老婆的話，「我們相識相戀又步入婚姻殿堂，居然已經過了30年了，時間過得太快，謝謝你一如既往地愛我、對我好，我們以後也像現在這樣，不，是比現在更為彼此著想、深愛彼此吧，如果沒有你，我會過著怎樣的生活呢，真是的，哈哈哈。」他不斷抹去眼角淚水，卻是徒勞無功，最後只好戴上墨鏡遮掩淚痕。
車太鉉事後透露，老婆平常負擔所有家庭事務，最近身體不太好，讓他非常擔心，才會失控落下男兒淚，好友金鍾國看到他們鶼鰈情深，忍不住感嘆「想要結婚了」，這集節目播出後，不少觀眾擔憂他妻子的病況，車太鉉事後透過經紀公司說明，表示妻子的身體無大礙，要大家不要擔心。