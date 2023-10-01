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最新民調柯文哲被侯超車　柯前幕僚喊「國民黨支持者不是吃素的」

▲民眾黨主席柯文哲今（1）日搭機訪美，面對藍白合議題喊比民調。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨主席柯文哲今（1）日搭機訪美，面對藍白合議題喊比民調。（圖／民眾黨提供）

記者邱新博／台北報導

《美麗島電子報》9月30日晚釋出最新民調顯示，若是三腳督情況，民進黨總統參選人賴清德支持度提高至39.4%、國民黨總統參選人侯友宜23.5%、民眾黨總統參選人柯文哲19.0%。對此，柯文哲前幕僚吳靜怡就酸「國民黨支持者不是吃素的」，此結果就是柯針對藍白合，向國民黨喊出「哪門子合作」的結果。

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吳靜怡表示，「喊戰又站不起來的柯文哲，神奇的包牌操作，柯文哲談判籌碼再打折。」根據最新民調「四腳督」的情況，賴清德36.6％、侯友宜21.6％、柯文哲16.2％、郭台銘7.1％，這是柯文哲9/27對國民黨喊出「算哪門子合作」的結果，雖然，金小刀下令全黨友柯，但國民黨基層支持者顯然相當怨懟。

吳靜怡說，柯文哲將自己全國賽局縮限成國民黨內提名之爭，這樣會讓國民黨基層民眾提早做出選邊站的心態，恐怕會形成「棄保」效應，用前次柯、侯五五波與這次數據相比，本來國民黨支持者有12.4%支持柯，而這次只剩下8.7%，侯友宜這次上升至76.1%突破七成，就看中秋過後，棄保效應會不會繼續發酵。

吳靜怡指出，這幾天，柯文哲在深藍場子提到「放心最後一定合」、黃珊珊又提出「藍白和不是藍白合」、陳智菡又出來解釋「比民調！輸的退選」這一系列的操作，讓民眾逐步感覺到柯文哲陣營的前後不一，連一個「合作」都無法詮釋一致，一直放話的是國民黨還是柯文哲陣營呢？

吳靜怡總結，柯文哲把民眾黨門票價值越喊越薄，只能說秋意濃，但秋不起來，而賴清德的民調要注意是40至49歲區間逐漸下滑流失，蛋蛋危機雖然過了，但民進黨現在作戰模式「吳李揭弊」聲量超越賴清德5倍，會不會最後年輕人對賴清德只有更陌生？需要注意，賴清德需要強勁「拉力」，民進黨需要中間選民，而非對國民黨的推力。

吳靜怡最後評論郭台銘，「郭爸爸聯署站即使破百，氣勢還是不足，女性支持度下探5.7%，若用誤差值來看趨近於0%，爸！你戰術不調整不行啊！」

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