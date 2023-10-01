最新民調柯文哲被侯超車　柯前幕僚喊「國民黨支持者不是吃素的」

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吳靜怡說，柯文哲將自己全國賽局縮限成國民黨內提名之爭，這樣會讓國民黨基層民眾提早做出選邊站的心態，恐怕會形成「棄保」效應，用前次柯、侯五五波與這次數據相比，本來國民黨支持者有12.4%支持柯，而這次只剩下8.7%，侯友宜這次上升至76.1%突破七成，就看中秋過後，棄保效應會不會繼續發酵。
吳靜怡指出，這幾天，柯文哲在深藍場子提到「放心最後一定合」、黃珊珊又提出「藍白和不是藍白合」、陳智菡又出來解釋「比民調！輸的退選」這一系列的操作，讓民眾逐步感覺到柯文哲陣營的前後不一，連一個「合作」都無法詮釋一致，一直放話的是國民黨還是柯文哲陣營呢？
吳靜怡總結，柯文哲把民眾黨門票價值越喊越薄，只能說秋意濃，但秋不起來，而賴清德的民調要注意是40至49歲區間逐漸下滑流失，蛋蛋危機雖然過了，但民進黨現在作戰模式「吳李揭弊」聲量超越賴清德5倍，會不會最後年輕人對賴清德只有更陌生？需要注意，賴清德需要強勁「拉力」，民進黨需要中間選民，而非對國民黨的推力。
吳靜怡最後評論郭台銘，「郭爸爸聯署站即使破百，氣勢還是不足，女性支持度下探5.7%，若用誤差值來看趨近於0%，爸！你戰術不調整不行啊！」