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直指郭柯「有非常大合作空間」　黃士修：國民黨不擇手段都要阻止

▲黃士修今在臉書發文表示，郭台銘和柯文哲其實有非常大的合作空間，國民黨不擇手段都要阻止這一切。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃士修今在臉書發文表示，郭台銘和柯文哲其實有非常大的合作空間，國民黨不擇手段都要阻止這一切。（圖／記者葉政勳攝）

記者翁子竣／台北報導

藍白合近期成討論焦點，對於外傳有國民黨高層放話，國民黨總統參選人侯友宜不可能當副手，甚至嗆聲從立委選舉就開始比民調。民眾黨總統參選人柯文哲今（1）日不滿反批，他每一區提一個立委，「看他們（國民黨）掉多少」。對此，鴻海創辦人郭台銘競選辦公室發言人黃士修稍早發文說，曝露國民黨極度焦慮，並提到郭與柯有非常大的合作空間，國民黨則不擇手段都要阻止。

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針對柯文哲嗆國民黨「我每一區提一個立委，看他們掉多少」言論，黃士修今在臉書發文指出，這其實是他在4月份給的建議，並警示這是最糟糕的劇本，自己當時說，「這會讓藍綠白變成軍備競賽。你各位國民黨現任立委，最好確定自己有10%以上穩定領先，可以繼續歲月靜好。至於國民黨新人要挑戰民進黨現任的，只能算你們運氣不好。」

黃士修強調，國民黨不斷放話藍白合，賞幾個部會給柯文哲，促成侯柯配，柯文哲怒回「那哪叫合作，那叫併吞了」，則是他前幾天講過的話，「我不是未來人，也不會心靈控制。我只是使用模擬思考的能力，又因為認識好幾年，我太了解阿北。但我真心不希望國民黨搞成這副德性。」

此外，傳國民黨喊話郭台銘回黨，並列不分區龍頭，當立法院長。黃士修諷刺，乾脆柯文哲也加入國民黨，郭台銘也加入國民黨，甚至民進黨總統參選人賴清德都加入國民黨，重新辦一個國民黨的黨內初選，不管誰出線都是國民黨贏。

談到國民黨當初徵召過程，黃士修表示，國民黨主席朱立倫拿十幾份民調擺在桌上，說郭台銘輸了，多數民調是四月份，侯友宜比較高，少數民調是五月份，郭台銘比較高，無差別做平均，郭被不明不白幹掉，柯文哲都看在眼裡。

「國民黨暴露極度焦慮，因為它們清楚知道，柯的目標是不分區極大化，以及發展地方組織」黃士修直言，郭台銘和柯文哲其實有非常大的合作空間，國民黨不擇手段都要阻止這一切。

最後，黃士修也談到，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡急於反擊國民黨，卻掉入國民黨的陷阱，雖國民黨慫了縮回去，不敢在這個時間點決戰，硬比民調只是戰術上的一回合過招，戰略上卻給國民黨操作民調的空間，不談價值理念，日後強推侯柯配的「正當性。」


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