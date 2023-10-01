直指郭柯「有非常大合作空間」　黃士修：國民黨不擇手段都要阻止

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黃士修強調，國民黨不斷放話藍白合，賞幾個部會給柯文哲，促成侯柯配，柯文哲怒回「那哪叫合作，那叫併吞了」，則是他前幾天講過的話，「我不是未來人，也不會心靈控制。我只是使用模擬思考的能力，又因為認識好幾年，我太了解阿北。但我真心不希望國民黨搞成這副德性。」
此外，傳國民黨喊話郭台銘回黨，並列不分區龍頭，當立法院長。黃士修諷刺，乾脆柯文哲也加入國民黨，郭台銘也加入國民黨，甚至民進黨總統參選人賴清德都加入國民黨，重新辦一個國民黨的黨內初選，不管誰出線都是國民黨贏。
談到國民黨當初徵召過程，黃士修表示，國民黨主席朱立倫拿十幾份民調擺在桌上，說郭台銘輸了，多數民調是四月份，侯友宜比較高，少數民調是五月份，郭台銘比較高，無差別做平均，郭被不明不白幹掉，柯文哲都看在眼裡。
「國民黨暴露極度焦慮，因為它們清楚知道，柯的目標是不分區極大化，以及發展地方組織」黃士修直言，郭台銘和柯文哲其實有非常大的合作空間，國民黨不擇手段都要阻止這一切。
最後，黃士修也談到，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡急於反擊國民黨，卻掉入國民黨的陷阱，雖國民黨慫了縮回去，不敢在這個時間點決戰，硬比民調只是戰術上的一回合過招，戰略上卻給國民黨操作民調的空間，不談價值理念，日後強推侯柯配的「正當性。」