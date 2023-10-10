金鐘58／資深視后陸弈靜「意外」演出獲提名！王淨、許瑋甯剉咧等

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「人氣影星」王淨在電視劇《人選之人－造浪者》中，演出文宣部新進黨工「張亞靜」，過去是民和黨籍現任立法院院長趙昌澤（戴立忍飾演）的學生、婚外情對象。王淨演繹渴望被愛、追逐名利，卻又在職場上遭遇侵犯的女性，演技爆發獲得觀眾認可！曾以電影《返校》拿下台北電影獎影後，這回首戰金鐘獎視后備受矚目。
金鐘獎主持人夏于喬！扮家庭主婦「首獲視后提名」
夏于喬主演台劇《你的婚姻不是你的婚姻：梅莉》，詮釋家庭主婦「曾梅莉」在小孩上國小後欲重返職場，卻因家庭生活重重阻撓，育兒分工、公公失智以及夫妻兩人的事業問題，真實呈現婚姻生活面貌。夏于喬曾以《型男大主廚》拿下金鐘獎「綜合節目主持人獎」；戲劇作品眾多的她從未獲提名，這回是她首度憑藉演技入圍金鐘獎，渴望抱回視后的心情，可想而知。
拿過金鐘獎女配角！孫可芳再戰「視后寶座」盼與劉冠廷一起領獎
孫可芳才剛被男友劉冠廷求婚成功，又以台劇《你的婚姻不是你的婚姻－聖筊》雙雙入圍金鐘獎視后、帝，兩人在劇中扮演夫妻，探討夫妻之間難以對話、猜不透彼此的故事。孫可芳曾憑藉《植劇場－天黑請閉眼》拿下金鐘獎「戲劇節目女配角獎」，演技早已獲得肯定；這回角逐視后，有望與男友劉冠廷一起登台領獎，外界都在期盼。
曾獲金鐘獎女配角！許瑋甯二度提名「視后」成熱門人選
許瑋甯主演影集《她和她的她》掀起轟動，詮釋一名職場女強人「林晨曦」在發生車禍醒來後，像是穿越時空回到家鄉宜蘭縣，層層揭開她在國中遭老師侵犯後的創傷故事。許瑋甯曾以電視劇《16個夏天》拿下金鐘獎「戲劇節目女配角獎」，並憑藉滾石愛情故事－《鬼迷心竅》入圍視后，《她和她的她》是許瑋甯第二度獲提名該獎項，成為本屆熱門人選之一。
資深視后陸弈靜「意外」演出獲提名！年輕演員備感壓力
資深演員陸弈靜在《看海》飾演長照智能障礙兒子的母親，原型故事為一名爺爺帶兒子自縊的社會悲歌，陸弈靜是臨時接演不能演出的男演員戲分；她感人演出身為照顧者的無奈，最終決定以揹巾綁著兒子一起投海，結束這段惡性循環的人生。陸弈靜是金鐘獎得獎常客，曾以《用力呼吸》、《阿水和國祥》拿下金鐘獎視后，以及《3天2夜》獲得金鐘獎女配角獎，這回「意外」演出且獲提名，帶給眾多年輕一輩龐大壓力。
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