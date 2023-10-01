亞運拳擊／吳詩儀晉級4強保底銅牌 確定收下巴黎奧運門票
杭州亞運拳擊女子60公斤級，東京奧運國手吳詩儀今（1）日8強對上烏茲別克選手Raykhona Kodirova，經過一番激戰，吳詩儀以3：2勝出，順利打進4強，由於拳擊項目並不設銅牌戰，因此吳詩儀至少獲得銅牌，同時也收下巴黎奧運門票。
記者路皓惟/綜合報導
第一回合雙方互有攻勢，實力都相當接近，但吳詩儀更勝一籌，以3個10分略佔上風，次回合戰況膠著，吳詩儀掌握對手出拳進行反擊，再拿下3個十分奠定勝基，第三回合烏茲別克選手步步進逼，吳詩儀獲得2個十分，但最終仍以3：2勝出。
25歲吳詩儀成名甚早，擁有「拳擊天才少女」的稱號，上一屆她在雅加達亞運迎來初體驗，最終敗給泰國選手，止步16強，獲得第9名無緣獎牌，回想5年前的自己，吳詩儀表示自己那時還很懵懂，經過東京奧運洗禮之後，吳詩儀無論在技術和心理都變得更加強大。
台灣拳擊4金釵中，吳詩儀年紀最輕，資歷也最淺，作為拳擊代表隊的學妹，她表示，「學姐們都已經在國際賽打出好成績，自然外界會放大檢視，我自己心態上比較輕鬆，也是隊裡最沒有壓力的選手，但還是期待在杭州亞運打出好成績。」
吳詩儀始終保持輕鬆不放鬆心態面對每一個對手，並將注意力集中在與自己的比賽上，雖然名氣跟學姊相比仍有段落差，但平常心發揮，成為本屆最大黑馬，也確定能夠代表台灣出征明年的巴黎奧運。