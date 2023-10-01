伊拉克婚禮演變成114死慘劇！倖存新人痛哭：內心已死在火場
伊拉克北部尼尼微省（Nineveh）上月發生婚禮火災意外，最終更釀成114死、逾150傷的慘劇，婚禮會場工作人員也遭到逮捕，此事更引發國際關注；日前，這對倖存的新婚夫婦也接受英國媒體採訪，兩人向媒體表示自己的家人死傷慘重，而他們的心「也像在那場火災中死去」，如今已經無法繼續住在家鄉了。
國際中心楊智傑／綜合報導
這場婚禮上週二於伊拉克北部尼尼微省阿哈達尼亞區（Al-Hamdaniya）舉行，然而因為婚禮過程中在室內施放煙火慶祝，但場地使用易燃、低成本的建築材料，加上出入口狹窄、逃跑過程多有推擠，導致大批參加者窒息而亡；初步調查結果顯示，當天約900人參加婚禮，超過150人受傷、114人罹難，新娘的父親也仍在重傷病危狀態住院觀察中。
接受英媒《天空新聞》訪問時，原先被該省衛生部門認為喪生的新郎雷文（Revan）與新娘哈寧（Haneen）悲痛表示，即便自己僥倖存活，但兩人超過25名家人也因為這場不幸的悲劇而喪生，「就算我們還活著坐在這裡，但內心卻早已跟著死在那片火場了」，更稱因為這場意外而無法繼續待在家鄉照常生活。
當局調查過後發現，婚禮大廳外牆覆蓋了一層易燃的包覆材料，目前尚不清楚為何會使用這種易燃材質，因為這在伊拉克屬於非法建材，許多地方媒體指向當地長期存在的貪腐問題與建商違反安全標準，進一步細節仍有待調查。伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）則宣布全國進行3天哀悼，並稱「盡所有努力為不幸的受難者提供救濟。」