接替「華為公主」孟晚舟！55歲胡厚崑將接任華為輪值董事長
中國電信設備大廠華為發生重大人事異動，創辦人任正非女兒、有「華為公主」之稱的孟晚舟將卸任華為輪值董事長職務，改由現年55歲的華為副董事長胡厚崑接替；根據華為的輪值董事長制度，但凡任職期間，輪值董事長將能夠主持公司董事會及董事會常務委員會，更是公司實質上的最高領袖。
國際中心楊智傑／綜合報導
華為官方宣布，今年4月1日首次當值華為輪值董事長的孟晚舟，於9月30日任職滿6個月之際將卸任輪值董事長一職，而自2023年10月1日起，直到2024年3月31日期間將改由胡厚崑擔任輪值董事長一職。在孟晚舟今年4月接下輪值董事長時，外界就傳出這是要她「接班華為」的風聲，但孟晚舟僅回應稱「我們是體制的接班、制度的接班，從來都不是個人接班，而是集體領導。華為不把公司命運繫於個人身上，而是『一張藍圖畫到底』。」
根據華為公開資料，胡厚崑過去曾兩度擔任華為輪值董事長，包含第一次輪值期的2020年10月1日至2021年3月1日，以及第二次的2022年4月1日至9月30日期間。現年55歲的他畢業於華中理工大學，有著理科學士學位，並持有中歐國際工商學院EMBA學位，直到1990年進入華為，陸續歷任中國市場部總裁、拉美地區部總裁、全球銷售部總裁、美國華為董事長、銷售與服務總裁、戰略與Marketing總裁等職務。
胡厚崑的履歷顯示，他現在任職華為公司副董事長，也是公司常務董事會成員以及全球網絡安全與用戶隱私保護委員會主席，擁有30年ICT行業經驗幫助華為建立全球銷售服務網路，也在相關公司戰略方向制定方面起到重要作用。