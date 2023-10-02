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後悔加入好市多會員！她列原因指「變浪費又愛吃」　遭網友反駁

▲美式賣場好市多（Costco）以販售低價、豐富多元的商品而聞名，但有名自由撰稿人列出他不應該加入會員的原因。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美式賣場好市多（Costco）以販售低價、豐富多元的商品而聞名，但有名自由撰稿人列出他不應該加入會員的原因。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）以販售低價、豐富多元的商品而聞名，一年繳交60至120美元（約台幣1850至3700元，美國會員費用）成為會員後，就能進場購物。不過近來有名消費者就以自身經歷為例，列出不應該加入好市多會員的原因，指出自己的生活習慣及家中空間都因此變調，甚至還稱這是「人生最大的錯誤」。

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好市多是美國數一數二受歡迎的賣場，且會員制也使得競爭對手難以模仿。不過美食、旅遊及生活情報自由撰稿人塞吉（Sarra Sedghi）近來在《商業內幕》刊文，透露她對於好市多會員抱持的不同想法。

塞吉表示，她是在2021年成為好市多會員，當初是為了省錢才加入，沒想到她不但變得更容易亂花錢，更成為了衝動型消費者，另外她還成為了一個愛吃零食的人。

塞吉坦言，最初她以為大量購買能夠幫助她提前規劃並儲備生活用品以及個人護理用品，例如衛生紙。但好市多的大包裝也為她帶來壞處，像是她想嘗試新產品時，就必須多付出更多的錢以及空間成本，買回來的商品占據了家裡空間，她常常需要把東西和廚房用品硬塞在一起，「我常常因為感覺好像很好而買，卻從來沒有用過。」她表示，在2022買的罐裝蕃茄，直至現在仍未食用，另外放在倉庫的酸豆還剩下四分之三沒吃完。

塞吉表示，如果打開冰箱或是食物儲藏室沒看見某個物品時，會完全忘記該物品的存在，而她家裡又只有兩個人，買大包裝也吃不完，很容易發生食物臭掉酸掉的事情。雖然對於耐儲存的食品來說問題不大，但她也常常購物完回家才發現，自己根本就買過一樣的東西。

雖然塞吉也坦言，「這顯然不是好市多的錯，但在成為會員之前，我並沒有浪費這麼多食物或金錢。」

▲好市多販售的商品以大包裝、大份量為主。（圖／美聯社／達志影像）
▲好市多販售的商品以大包裝、大份量為主。（圖／美聯社／達志影像）
另外，她常常在家裡工作，再加上能隨手可得大包裝的零食，成為了「無腦狂吃」的完美組合。塞吉透露，她可以跟未婚夫買了一大盒餅乾，並在一個禮拜內吃完它，就連9月買的萬聖節糖果也都快吃完了。當她發現零食快吃完時，就會再跑一趟好市多，買更多的食物回來囤放。

塞吉認為，最糟糕的是，好市多並未幫她節省太多時間。儘管好市多是購買清潔用品到柴米油鹽等基本生活必需品的好地方，但還是會碰到沒販賣她需要物品的時候，導致塞吉仍得常常去其她地方買東西。

在文末，塞吉表示，當她的好市多會員失效之後，食品儲藏室和廚房變得更整齊、有條理，不再堆滿東西。但還是可以找到買回來後從沒打開的大包裝商品。塞吉坦言，雖然她喜歡在好市多購物，但她也不會再繼續加入會員了。

雖然有網友贊成塞吉的看法，表示「大包裝有缺點」、「的確有更聰明的消費方式」，但也有網友認為，商品在就放在那邊，沒有人逼迫她購買，她無法控制自己，這不是好市多的問題」、「家裡有很多人的話，還是可以省下錢」。

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