4歲女童遭鐵門夾約5分鐘！監視器錄下生死瞬間 越南女孩被送醫
若家裡有小孩，要多注意孩童是否會被鐵捲門夾傷。越南同奈省邊和市一名4歲女童，近期被監視器拍下被自動鐵門夾住的驚險畫面，由於被夾住的時間長達5分鐘，且鐵門再度打開後，女童以奇怪的彎腰姿勢卡在門邊，臉部發紫並昏迷。該影片被上傳到社群平台後，引發網友的熱烈討論。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據當地媒體報導，當時女童呈現詭異的姿態倒地，家長發現後將女童緊急送醫，幸好有救回一條命。而從監視器畫面顯示，身穿粉紅色衣服的女童跑到鐵門邊，與騎摩托車載小孩的婦女講話，這時鐵門突然緩緩關上，女童因未注意到鐵門靠近而被從側腹部緊緊壓在門邊，最終被鐵捲門壓制長達5分鐘。
她的家屬將她送往醫院時，難掩激動情緒，當地的同奈國際醫院指出，女童到院時昏迷有呼吸困難的現象，診斷胸腹、腦部因缺氧、壓迫出現損傷，一度失去意識，後來經搶救能睜開眼睛和下床走路，讓心驚膽戰的家屬放聲大哭，同時放下心中的一顆大石。
後來家屬選擇將影片曝光在社群平台，並接受媒體採訪，期盼其他家裡有鐵捲門的家長們也可以多留意自家小孩的動向，以免發生憾事。網路上則議論紛紛，為女童的大難不死感到不可思議之外，也慶幸沒有出人命。