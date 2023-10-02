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民進黨政黨票自7月以來掉到最低點！基進黨首度超越時代力量

▲Newtalk大選民調3》民進黨政黨票自7月以來掉到最低點僅28.07% 基進首度超越時力
▲Newtalk大選民調3》民進黨政黨票自7月以來掉到最低點僅28.07% 基進首度超越時力

Newtalk新聞

根據Newtalk新聞網站今（2）日發佈最新手機簡訊民調結果顯示，執政的民進黨政黨票又以28.07%（上次調查是30.06%）輸給在野的國民黨30.51%（上次調查是30.4%），值得注意的是，這是本網站自今年7月1日發布至今共6次民調結果，民進黨政黨票支持率最低的一次，而民眾黨的政黨票18.54%（上次調查是16.92%），雖然新竹市長高虹安的爭議仍在延燒中，但對於民眾黨的殺傷力似乎稍微減弱，其它政黨則仍處於5%的不分區立委席次分配門檻以下。值得關注的是，基進黨的政黨票以2.16%超越時代力量的2.03%，則是6次民調中，基進黨的政黨票比率首次超越時代力量。

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雖然，各政黨目前尚未提出不分區立委名單，新頭殼新聞網站仍針對政黨票進行調查，詢問「政黨票您會投給哪一黨？」回答國民黨的有30.51%（上次調查為30.4%）居首，回答民進黨的有28.07%（上次調查為30.06%）次之、老三則是民眾黨18.54%（上次調查為16.92%），其他如時代力量僅有2.03%（上次調查為1.72%）、基進黨2.16%（上次調查為1.2%）、親民黨0.85%（上次調查為0.7%）、新黨0.37%（上次調查為0.42%）、台聯黨0.14%（上次調查為0.11%），尚未決定者有仍高達17.33%（上次調查為18.47%）。

但由於政黨票要突破5%才能取得不分區立委席次，因此，以目前的得票率來看，仍只有國、民兩黨和民眾黨（約8-10席）穩操勝算，至於民進黨總統參選人賴清德喊出「國會過半」的目標，恐怕要藉由政黨票和國民黨拉開約10%的差距，才有辦法達成，若「藍白合」最終出現好結果，則可能存在另一大變數。

新頭殼新聞網站自今年7月至今進行了6次2024 總統大選民調，在政黨票部份，進一步分析，過去蔡英文擔任總統近8年時間，民進黨當年訴求「國會政黨輪替」或「全面執政」成功，但現在賴清德再次這樣喊，難度提高很多。

在政黨票部份，基進黨也是首次超越時代力量，這是否和前時代力量黨員包含高雄議員黃捷、北市議員林亮君等人近日相繼加入民進黨有關？時力黨主席王婉諭日前受訪指出，在台灣整個政治制度下，小黨是非常辛苦的事情，「他們選擇加入哪個政黨，我們都給予尊重。」王婉諭也直言，基進跟時力最大的差異是，我們是一個在國會有三位立委的政黨，「目前基進的民調上升是給予祝福，但我們也會持續努力，告訴大家我們做了什麼，讓選民對時力更佳肯定」。

之後，各政黨將衡量自己的政黨票得票比例，各交出一份不分區立委名單，姑且不論這份名單是藉由黨內派系妥協、酬庸或真正找到選民能信服者所產生的，一旦名單露出，將是對各政黨的另類嚴酷考驗，也將影響各政黨票得票率的消長得失。

台灣從2008年立委選舉，採用單一選區、兩票制。除了原住民的山地、平地各3個選區採單一投票不可讓渡制（SNTV）外，73個區域立委選區採單一多數選制，另外，34個全國不分區則採第二票。不過，席次分配門檻則設在全體有效票的5%左右。

此次民調，由Newtalk新聞網站透過手機於9月30日中午至10月1日中午隨機發送簡訊，邀請回答線上問卷；每一通簡訊都有獨立網址，避免遭到灌票或濫用；共成功回收1151份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣正負誤差值正負2.95%。為避免誘導，Newtalk新聞網站民調對於主要候選人順序都以隨機方式呈現，並就性別、年齡、地區、教育程度分別加權，以符合整體母數。經費來源為Newtalk新聞網站。

2024總統大選，Newtalk新聞網將於大選前，每個月1日與15日進行民調；透過定期且精準的民調趨勢，來分析各個新聞時事議題對於民調產生的影響。

並於2024/1/12當天進行大選前一日民調，且將於1/13號投票截止時馬上公佈民調結果，來與開票結果比對民調的精準度。歡迎各位讀者關注與比對。

（民調完整數據請看本網址：https://newtalk.tw/poll/28972）

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Newtalk2024大選政黨票民調趨勢 圖：Newtalk
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