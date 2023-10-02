整合就碾壓！藍白合全勝過賴清德「柯侯配勝算較高 」

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其中，在「總統大選三腳督，您會投給誰？」下，民進黨的賴清德32.05 %、民眾黨的柯文哲30.42 %、國民黨的侯友宜24.01 %、尚未決定13.51 %。
如果把郭台銘參選納入戰局，在「總統大選四腳督，您會投給誰？」結果顯示，賴清德30.86 %、柯文哲27.11 %、侯友宜21.94 %、郭台銘10.63 %、尚未決定9.46 %。
不過，在野陣營一直有股力量希望藍白合，Newtalk也針對柯正侯副或侯正柯副兩個組合，分別跟賴清德蕭美琴配做調查發現：
「如果藍白合，由柯當正，您會投給誰？」結果顯示，「柯侯配」42.84 %、「賴蕭配」32.12 %、尚未決定25.04 %。「柯侯配」勝過「賴蕭配」10.72%。
「如果藍白合，變成藍綠對決，您會投給誰？」結果顯示，「侯柯配」40.23 %、「賴蕭配」32.17 %、尚未決定27.6 %。「侯柯配」勝過「賴蕭配」8.06%。
整體而言，柯正侯副的搭檔優勢高過侯正柯副 2.66%。不過，兩個組合都分別有相當大的比例，25.04 %或27.6 %，是尚未決定。
進一步追蹤，在「柯侯配」下，這25.04 %尚未決定者，原本四腳督下的投票態度是，侯友宜38.87 %、郭台銘15.85 %、賴清德9.81 %、柯文哲9.06 %、尚未決定26.42 %。
若是侯正柯副的「侯柯配」，這27.6 %尚未決定者，原本四腳督下的投票態度是，侯友宜3.05 %、郭台銘 18.64 %、賴清德 8.81 %、柯文哲46.78 %、尚未決定22.71 %。
換句話就是，柯文哲支持者對於「侯柯配」較為保留，有較高的比例傾向尚未決定。
若是從四腳督的投票下分析，侯友宜的支持者對於「侯柯配」的支持度是96.82 %；對於「柯侯配」的支持度是60.78 %，尚未決定是36.4 %。
也是四腳督的原本態勢下，柯文哲支持者對於「侯柯配」的支持度是46.33 %、尚未決定是46 %；對於「柯侯配」的支持度是89.67 %、尚未決定是8 % 。
至於郭台銘的支持者，對於「侯柯配」的支持度是，「侯柯配」35.77 %、「賴蕭配」19.51 %、尚未決定44.72 %；對於「柯侯配」的支持度是， 「柯侯配」45.53 %、「賴蕭配」20.33 %、尚未決定 34.15 %。
也就是柯文哲的支持者僅有46.33% 支持「侯柯配」下，另外，侯友宜的支持者卻有60.78 %可以支持「柯侯配」；同樣的，郭台銘的支持者有較高的比例投給「柯侯配」（45.53 %）、較低的比例投給「侯柯配」（35.77 %）。也就是在藍白合下，柯文哲當正比侯友宜當正，更容易得到對方陣營支持者的支持。同樣的，柯文哲當正，也比侯友宜當正，更容易搶到郭台銘的支持者選票。
從政黨票投票傾向來看，投給國民黨的人，「侯柯配」88.13 %、「賴蕭配」1.58 %、尚未決定10.29 %； 「柯侯配」65.17 %、「賴蕭配」4.22 %、尚未決定30.61 %。
政黨票投給民眾黨的人，「侯柯配」 37.44 %、「賴蕭配」9.59 %、尚未決定52.97 %； 「柯侯配」85.39 %、「賴蕭配」3.65 %、尚未決定10.96 %。
也就是，相較於國民黨的支持者有65.17 %支持「柯侯配」，民眾黨的支持者相對而言較不能接受「侯柯配」（ 37.44 %）。
如果再把柯文哲的民調決定論加入，除了在野陣營支持者有高度認同外，雖然，還不知民調的作法是採三腳督、四腳督等調查方式，或是以「侯柯配」對「賴蕭配」、「柯侯配」對「賴蕭配」等方式，柯文哲顯然都有較大的贏面勝過侯友宜。這也可以解釋，為什麼國民黨陣營對於民調決定論相當保留的原因。
此次民調，由Newtalk新聞網站透過手機門號，於9月30及10月1日隨機發送簡訊，邀請回答線上問卷；每一通簡訊都有獨立網址，避免遭到灌票或濫用；共成功回收:1151份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣正負誤差值正負2.95% 。為避免誘導，Newtalk新聞網站民調對於主要候選人順序都以隨機方式呈現，並就性別、年齡、地區、教育程度分別加權，以符合整體母數。經費來源Newtalk新聞媒體。
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