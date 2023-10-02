還沒止血！進口蛋風暴衝擊下　賴清德三腳督僅贏柯文哲1.63%

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雖然鴻海集團創辦人郭台銘與副手賴佩霞已前往中選會申請正副總統候選人資格連署，並展開連署；不過，居於追蹤長期趨勢以及未來在野陣營整合態勢未明，及郭賴配還沒正式跨過連署門檻等考量，Newtalk還是詢問「總統大選三腳督，您會投給誰？」
結果顯示，民進黨的賴清德32.05 %、民眾黨的柯文哲30.42 %、國民黨的侯友宜24.01 %、尚未決定13.51 %。
跟Newtalk 9月15日公布的民調相較，賴清德 -0.53%、柯文哲 1.2%、侯友宜 0.37%、尚未決定-1.06%。賴柯差距從 3.36%縮小到1.63%，小於誤差範圍，也是這幾波Newtalk民調以來，兩人差距最近的一次；柯侯差距則從5.58%增加到6.41%。
再與7月4日Newtalk首波民調相較，賴清德-0.72%、柯文哲-0.32%、侯友宜 2.7%、尚未決定-1.68%。
整體趨勢出現，隨著選戰加溫，民眾投票立場逐漸浮現、尚未決定者漸少。而這半個月來，進口蛋危機衝擊民進黨執政基礎，賴清德領先優勢逐漸消失，而高虹安對於柯文哲的負面影響也逐漸變小，讓賴柯兩人的差距逐漸縮小。至於侯友宜開始擺脫5月提名後萎靡情形，但與柯文哲的差距還是維持一定幅度，老三情形不變。
如果把郭台銘參選納入戰局，在「總統大選四腳督，您會投給誰？」結果顯示，賴清德30.86 %、柯文哲27.11 %、侯友宜21.94 %、郭台銘10.63 %、尚未決定9.46 %。賴清德領先柯文哲3.75%、柯文哲領先侯友宜5.17%、侯友宜領先郭台銘11.31%。
跟三腳督的戰局相較，郭台銘參選讓三個人的支持度分別為：賴清德-1.19%、柯文哲 -3.31%、侯友宜 -2.07%、尚未決定 -4.05%。換句話，郭台銘的票源最大來自尚未決定，其次是柯文哲、再來侯友宜，而賴清德受到的影響最小。
另外，與2個星期前的9月15日的四腳督局勢相較，賴清德 -1.18%、柯文哲 2.72%、侯友宜 0.85%、郭台銘 -1.7%、尚未決定-0.69%。
整體趨勢是，民眾表態率增加，郭台銘雖然已經展開連署，但其支持度卻持續下降。至於柯文哲跟9月15日民調相較，柯在四腳督增加的幅度（ 2.72%）甚至比三腳督（ 1.2%）還多；而賴清德下降幅度在四腳督情形（-1.18%）下，下降幅度也比三腳督（-0.53%）還多。高換句話說，郭台銘參選對於在野陣營分裂的衝擊逐漸變小，柯文哲聲勢上漲，成為在野陣營最有機會挑戰賴清德的候選人。
另外，在四腳督情形，從政黨票的投票傾向也可以注意到：
政黨票投給國民黨者（30.51 %），侯友宜67.81 %、郭台銘10.29 %、賴清德0.26 %、柯文哲14.51 %；
政黨票投給民進黨者（28.07 %），侯友宜0.32 %、郭台銘 3.16 %、賴清德93.67 %、柯文哲1.27 %；
政黨票投給民眾黨者（18.54 %），侯友宜2.74 %、郭台銘 9.13 %、賴清德2.74 %、柯文哲84.02 %；
政黨票尚未決定者（17.33 %），侯友宜5.78 %、郭台銘 23.7 %、賴清德12.14 %、柯文哲24.86 %。
也就是，民進黨的支持者投給賴清德的凝聚力（93.67 %）最高、其次民眾黨(84.02%)、再來才是國民黨(67.81%)。而國民黨支持者裡，挺柯文哲的力量稍大於挺郭台銘。至於政黨票尚未決定者裡，柯文哲、郭台銘則獲得比較高的支持度。
另外，對於藍白整合，柯文哲拋出民調決定論，在四腳督情形下，侯友宜的支持者有59.72 %支持、郭台銘支持者有51.22 %支持、柯文哲的支持者有65.33 %，顯示在野陣營支持者除了希望整合，也認同民調最高者出線。這也讓柯文哲在兩個結構趨勢，「郭台銘影響下降及在野整合」，加成下，對賴清德構成威脅。
此次民調，由Newtalk新聞網站透過手機門號，於9月30及10月1日隨機發送簡訊，邀請回答線上問卷；每一通簡訊都有獨立網址，避免遭到灌票或濫用；共成功回收:1151份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣正負誤差值正負2.95% 。為避免誘導，Newtalk新聞網站民調對於主要候選人順序都以隨機方式呈現，並就性別、年齡、地區、教育程度分別加權，以符合整體母數。經費來源Newtalk新聞媒體。
2024總統大選，Newtalk新聞網將於大選前，每個月1日與15日進行民調；透過定期且精準的民調趨勢，來分析各個新聞時事議題對於民調產生的影響。
並於2024/1/12當天進行大選前一日民調，且將於1/13號投票截止時馬上公佈民調結果，來與開票結果比對民調的精準度。歡迎各位讀者關注與比對。
（民調完整數據請看本網址：https://newtalk.tw/poll/28972）
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