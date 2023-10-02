「雲豹狀元郎」林信寬率中華3X3男籃奪金牌 球團抽獎送整箱啤酒
杭州亞運中華隊在3X3男籃項目金牌戰，由年僅21歲的「雲豹狀元郎」林信寬率隊，搭配江均、汪哲宇、余祥平等3位年輕好手，林信寬關鍵罰球2罰全中，以18:16逆轉氣走卡達，超狂奪下中華男籃隊史首次在亞運3x3籃球項目金牌，更是本屆中華代表團第9面金牌。雲豹球團於臉書粉專發文祝賀，並發起抽獎活動要送「整箱金牌ONE啤酒」給5位幸運球迷，網友們全都朝聖搶刷一排「#金牌特務林信寬」，留言區嗨翻天。
記者蕭涵云/綜合報導
本屆杭州亞運中華男籃表現出色，先在四強戰絕殺韓國，全民熱血沸騰；金牌決戰人高馬大的卡達，開賽遭外線進攻即陷入0:5落後，林信寬率全隊僅咬比數。追到最後關鍵時刻，由中華隊取得球權，喊出暫停後，江均切入追平比分；而林信寬切入還要到犯規罰球。
比賽最終上演林信寬關鍵罰球，2罰全中！以18:16逆轉氣走卡達，超狂奪下中華男籃隊史首次在亞運3x3籃球項目金牌，更是本屆中華代表團第9面金牌。
而林信寬所屬的桃園永豐雲豹職業籃球隊 Taoyuan Leopards，歡慶杭州亞運中華隊3X3男籃奪金牌，在官方粉專上發文「逆轉就是爽」祝賀，球迷們只要留言「#金牌特務林信寬」，就能抽獎送出整箱「金牌ONE」啤酒，將一次抽出五位幸運兒。
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