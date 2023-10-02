傳英軍赴烏提供訓練　前俄羅斯總統：將成攻擊目標

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麥維德夫在通訊軟體Telegram上展現的怒火，首先燒到英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）身上。夏普斯在接受報紙訪問時表示，除了目前在英國和其他西方國家訓練烏克蘭武裝部隊外，英國還希望把軍事教官派到烏國。
麥維德夫在Telegram上寫道：「這將使他們的教官成為我國武裝部隊的合法目標，我們很明白，他們將遭到無情地摧殘，那些人不是傭兵，而是英國、北約的專家。」
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天否定了夏普斯的說法，稱英國沒有立即將軍事教官派到烏克蘭的計畫。
蘇納克在執政的保守黨（Conservative Party）於曼徹斯特（Manchester）開年會時告訴記者：「國防大臣所說的，是將來有一天，我們可能在烏克蘭進行一些訓練。」
「但那是長期作法，並非此時此地的事，不會有任何英國軍人被派到目前的（俄烏）衝突參戰。」
麥維德夫也罵了那些想要提供金牛座（Taurus）巡曳飛彈給烏克蘭的德國人。這些飛彈可以襲擊俄羅斯領土並企圖限制莫斯科對軍隊的補給。
麥維德夫說：「他們說這符合國際法規，好吧，那在這個案例上，襲擊德國製造那些飛彈的工廠也將完全符合國際法規。」
麥維德夫再次講到先前就曾提出過的警告說：「這些笨蛋正把我們推向第三次世界大戰。」他在7月時曾表示，西方「徹底瘋狂」的行動，意味著第三次世界大戰「正在接近」。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1121002