首選韓國！越南是東南亞赴韓最大客源國 專家分析原因
今年前九個月赴韓國的東南亞旅客中，客源國最多的是越南，共有超過35萬人前往韓國。越南和韓國之間的旅客流通，顯見疫情後的跨國往來已逐漸恢復。事實上，前往越南旅遊最多的旅客也是來自韓國，今年前9個月入境越南的客源國家以韓國登上冠軍，造訪人數高達258.4萬人次。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《越南快訊（VN Express）》報導，2019年飛往韓國的越南旅客人數高達55萬人，2023年前九個月約有35萬人前往韓國，已達成韓國政府規劃的目標77％，韓國政府預計年底前將有42萬名越南人前往韓國旅遊。
專家分析東南亞國家中，越南旅客去韓國的人數最高，原因在於受到韓國明星潮流文化影響，越南人熱愛韓國文化，隨著韓流崛起，當地韓語補習班數量大增，越南的大城市如河內和胡志明市，韓文的招牌多到讓人驚訝，並且有韓國美容店、韓國的咖啡連鎖店，連海岸城市芽莊都有韓國購物商場樂天進駐，甚至芽莊的海島上都有樂天旗下的速食店開設分店。
而韓國過去二十幾年便大舉投資越南，讓越南民眾對韓國的了解十分高，越南航空公司甚至推出多款廉價航空的航程，吸引越南人前往韓國旅遊。去年7月，越捷航空開通越南中部高山大叻直飛韓國釜山海濱的航線，以及越南順化直飛韓國首爾的航班，讓許多遊客能更便利地往返兩國。
為了加速推進雙邊旅遊，韓國政府旅遊局也透露會提高旅遊品質，並幫助越南旅行社獲得更優惠的服務，以利完成雙邊往來的旅遊人次目標。