「公衛文」出庭堅不認罪 月薪4.6萬自行使用「高虹安無權決定」
新竹市長高虹安被控涉嫌浮報國會公費助理薪資及加班費46萬30元，用於買雙眼皮貼、衛生棉、或辦公室開銷等，涉犯貪汙等罪嫌。台北地院今（2）日上午傳喚唯一未認罪的台大13妹「公衛文」王郁文出庭，她在法庭上同樣否認犯罪，強調她有工作也有加班，合法受領薪資及加班費，她有權決定要不要捐零用金，她捐出來的部分如何使用，她可以自行決定，高虹安無權決定。
記者潘千詩／台北報導
法院開庭時，王郁文對於起訴的犯罪事實，她認為有差別，強調2020年初，她跟高虹安談好的薪資是實領4萬6000元，勞健保另付，因此她是真助理而非假助理，有加班事實就可依《勞基法》規定請領加班費，加上請領流程她並不清楚，是由黃惠玟負責，她認為自己沒有虛灌、浮報的問題，不認為會致立法院陷於錯誤的情事。
王女表示，因黃惠玟向她提議辦公室缺乏資金購買物資、設備，詢問她願不願意挪做零用金使用，黃女會告知她要捐多少，要不要捐，由她自行決定，捐出後要怎麼用，也是她決定，高虹安無權決定；至於可不可以購買起訴書所指的物品，她並不清楚。
對於檢察官指控，高虹安跟黃惠玟「謀議」，高虹安「明知」等字句，王郁文認為，高的認知狀況，她不清楚，且她只有跟高虹安、黃惠玟在薪資上有接觸，另2位助理沒有，怎會把她跟大家列為共犯呢？
王郁文的律師也主張，當預算進入王郁文的薪轉戶，就是私人財產，王郁文有自由處分的權力，包括捐贈，且她是在薪資入帳後，由黃惠玟告知調整酬金，並聲請傳喚高虹安、黃惠文同庭作證。
不過，公訴檢察官僅聲請黃惠玟，否決傳喚高虹安，理由是根據雙方主張及卷內事證，實際和王郁文聯絡的都是黃惠玟而飛高虹安，認為沒有傳喚必要。
庭末，法官諭知候核辦，由合議庭評議後決定傳喚名單，王郁文則在律師陪同下離開法院。另外，北院則訂10月11日，下週三傳喚高虹安出庭。