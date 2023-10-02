野球名人房／林哲瑄會化身外野魔術師竟然是這個原因！
中華職棒富邦悍將明星外野手林哲瑄上次受邀至《野球名人房》大談旅美辛酸史，本周《野球名人房》再次邀請他繼續分享他當時旅外所發生的精采故事，以及他會被稱作「外野魔術師」背後隱藏的原因。
影音節目部/綜合報導
林哲瑄會被稱為「外野魔術師」最大的原因，無疑是2020年10月16日對上統一獅比賽中的「若無其事沒收全壘打」，當時的美技加上騙過整座棒球場的演技，甚至紅到美國。對於這次美技接殺，林哲瑄在節目中透露，當時因為有這精神上的狀況，意外獲得「外野魔術師」的美名。
林哲瑄在2012年首度踏上大聯盟，大聯盟、小聯盟待遇差別之大，讓林哲瑄在節目上忍不住大吐苦水表示，當時要前往下一個地方比賽竟然要「這麼做」，超克難的狀況也讓主持人何美大驚失色，所幸升上大聯盟後就開始有飛機可搭。
遠距離戀愛好難受，林哲瑄也在節目上分享，當年社群軟體不像現在，只能用skype與女友聯繫，此經歷也讓主持人何美感到熟悉，頻頻點頭表示與林哲瑄是相同年代的人。
節目最後林哲瑄與主持人進行小遊戲來送禮給觀眾，如果想知道遊戲發生什麼有趣的事，還有更多林哲瑄的相關內容，敬請鎖定10/2星期一晚上8點播出的《野球名人房》!