名家論壇》何仁崴／善良的代價

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因我們習於「人之初，性本善」這樣的思考，許多時候往往會設想對方也是善意的，也常在生活中尤其是法律行為，不知不覺吃了虧，即使再有理由也徒呼負負，即使有法律也很難保障得到，甚至可能造成另一種形式的惡的存在。
1、租賃關係
這類的關係尤其是住宅租賃，法律制度通常會假設承租人是經濟上較為弱勢者，諸如民法、土地法、租賃住宅市場發展及管理條例（簡稱住宅專法）等，一旦開啟了雙方的租賃關係，出租人就要有使租賃物保持合於使用狀態之義務，即使承租人不繳租金也是一樣。
俗話說「請神容易送神難」，倘若租賃關係在期間屆滿後，承租人仍繼續使用，「出租人未及為反對意思表示」時，依照民法第451條，會視為不定期租賃關係。要是租賃物為房屋，還會受到土地法第100條的限制，出租人除須就有該條各項事由定相當期限合法催告（這期間還不能太短喔！而且要確實送達相對人才行），還必須在經過相當期限後承租人確實符合事由，出租人才能主張租賃關係終止，而透過訴訟請求收回租賃物。
即使費盡千辛萬苦，打贏勝訴判決法院准許出租人可以收回，出租人還必須持勝訴判決與確定證明書向租賃物所在地的法院進行強制執行。而把承租人趕走會影響到承租人的生活，恐有流離失所的風險，法院還須令出租人幫承租人準備好存放其物品的場所，並先幫承租人墊付相關費用，非常麻煩，過程中很容易橫生枝節。
所以，就如連包租公這看起來人人稱羨的行業（？），也有很多眉角要注意的，尤其不能太軟心讓承租人有違反租賃契約或視為不定期租賃關係的風險，該收的租金還是要收，意思表示該通知就要通知，違反法律該催告就要催告，別讓自己還沒打訴訟就先吃虧。
2、勞資關係
勞資關係與租賃關係一樣，都是影響人民生計的重大事項，若勞資關係不穩定是會造成國家社會動盪不安的，政策上的考量也會較為傾向保護勞工，而課予預設為經濟上較強勢的雇主比較多的義務，勞動相關法律即應運而生。
有聽過一些都市傳說，曾有「求職蟑螂」利用許多中小企業、個人商業行號不諳法律，先應徵錄取後刻意擺爛（譬如故意請假不來），找到雇主違反法令的證據，然後突然離職並向主管機關檢舉雇主違法，藉此要求高額賠償金，合法勒索原雇主。
台灣的許多公司行號常是人治色彩，在講「情」大於講「理、法」的台灣社會中，雇主跟出租人都一樣很難當的，需要遵守勞動相關法律、勞工保險條例、職業安全衛生法、性別工作平等法、個人資料保護法…是基本的，稍微不慎，很容易無自覺地引火上身，光是處理公司行號的「蟑螂」就會費盡雇主相當大的力氣，甚至將企業拖垮，必須非常小心。
目前雇主被期待的方法就是必須一切制度化、明確化，譬如請假制度一定要清楚且遵守法律、試用期制度也要明確規範、遇到疑似性騷擾事件要立即為有效防止之措施等，平常就得先做好任何可能的預防，別太好心讓對方予取予求，人心太恐怖，不騙你。
3、消費借貸關係
這也是屢見不鮮，讓人徹底對人性失望的法律關係。
別說是一般民間的債權人，就連銀行、金融業者也常常吃虧上當，產生許多呆帳。譬如銀行為了業績或者禁不起客戶的人情壓力，被要求配合超貸，傳說中的做法是提高帳面上的成交價格使銀行貸款增加，如此銀行承辦人員都可能會有詐欺取財、偽造文書共同正犯的風險。甚至也常見債務人向多名債權人借款而未有相當擔保，即使走了法院的程序，取得執行名義，債權還是無法獲得滿足。
「聞道有先後，術業有專攻」，就連專業放款的金融業者都有收不回貸款的風險，一般民間債權人在知識、能力上更是弱勢，只要被借款，很容易就是打水瓢，如果要拿自己辛苦賺的錢去考驗人性，敬請三思，還被常常背負「貪婪」的莫須有罪名，百害無一利。
甚至近來詐騙集團進化到要被害人投資為由，被害人自行或委託他人向合法金融業者辦理貸款，然後錢就被騙走了，但被害人對於合法業者的債務仍在，被害人只好乖乖地還款。
所以只要涉及一定金額以上金錢的流動（即使幾千元也是，錢很難賺但要花掉很快的），請你務必停看聽，先好好思考金錢流出的風險，光是借據、本票、甚至設定抵押，都不能擔保你的債權日後可以獲得滿足。
善良的代價太大了，「族繁不及備載」，恐怖的故事太多也很難一言而盡。請善良的你多加小心，如果你還是秉持善良，請讓你的善良有點鋒芒，把善良用在更值得的地方，別讓你珍貴的善良變得廉價。
●作者：何仁崴／ 律師
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