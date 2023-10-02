小犬颱風命名由來！氣象署警告「一點都不小」 影響台灣時間出爐
中度颱風小犬（KOINU）生成後，預估路徑引發台灣、菲律賓兩國高度關注。不過許多民眾第一眼看到「小犬」這個名字，可能都會覺得怎麼有點可愛，但氣象署則提醒：「可別輕忽小犬颱風的影響，因為它一點都不小」。
記者潘毅/綜合報導
中央氣象署在粉專《報天氣》上提醒：「很多朋友第一眼看到『小犬颱風』，可能會覺得這名字怎麼那麼可愛！但是提醒大家可別輕忽小犬颱風的影響」，海上警報預計將在今(2)日深夜至明(3)日清晨發布、陸上警報則預計將在明(3)日下午至晚間發布，小犬颱風則在4日至6日最為接近，對台灣影響最顯著。
雖然小犬颱風名字可愛，可是它的危險性卻不容忽視！氣象署指出，獵戶座的腳下有另外一個星座「天兔座」也被日本拿來當成颱風的名字，但是在2013年的生成的天兔颱風，卻是個強烈颱風，當時也曾從台灣南方海面通過，「颱風的名字真的跟它的性格完全沒有關係」。
❗「小犬」颱風命名由來
「小犬」是由日本提供的命名，指天上88星座中的「小犬座」，本身知名度不算高，但其實它是組成「冬季大三角」的其中一顆星，分別為大犬座天狼星、獵戶座參宿四，以及「小犬座」南河三。
而小犬颱風的前身則是天秤（TEMBIN），天秤颱風先是在2012年出現二次襲台的罕見軌跡，導致全台8人受傷，農損破2億。而2017年的天秤颱風則對菲律賓造成重創，導致160人死亡的悲劇，因此被颱風委員會除名，由小犬替代，這次「小犬」也是第一次被使用命名。