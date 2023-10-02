澳洲退休夫妻連訂51趟郵輪旅 曝「免鋪床、打掃」：比養老院便宜
很多人在計劃退休後的生活，總是會為居所感到困擾，究竟是要自己住，還是跟兒女住，亦或是住養老院？不過現在「搭郵輪」也成為一個新的選擇。澳洲一對夫妻在疫情解封後就開始搭郵輪旅遊，不僅連續訂了51趟行程，還在郵輪上待了將近500天。該夫妻直言，環遊世界2年的費用比養老院便宜，未來也想繼續待在郵輪上生活。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《紐約郵報》、《鏡報》報導，一對來自澳洲的退休夫妻馬帝（Marty Ansen）和潔希（Jess Ansen），在度過長達2年的新冠疫情嚴格封鎖生活之後，將原本預備用來購置退休宅的資金，改投入在搭乘郵輪上面，一連訂了51趟行程。他們也算過，在郵輪上的開銷比買退休宅還省，用原本想買退休宅的資金來付郵輪旅費綽綽有餘。
馬帝與潔希於2022年6月16日踏上郵輪之旅，目前已經在載有2000名乘客的珊瑚公主號上，度過了超過450天的生活，比起船長及多數船員的時間都還要來得長。據悉，他們預計在船上待2年。
傑希指出，這種生活的好處之一就是總有事情可以做，還有人來幫忙打掃房間，「你到哪裡去找到這種地方？可以享用晚餐、看秀，還可以去跳舞，一整天都會進行這些活動。」傑希表示自己最喜歡去舞廳，而馬帝則喜歡交朋友。他們每天還會打乒乓球，然後開瓶啤酒坐在陽台欣賞風景。
另外讓他們愛上郵輪生活的好處，就是不需要動手打掃。馬帝興奮的說「我們不用再洗碗了、我們也不用再整理床鋪了。」甚至開玩笑「我們現在都忘了怎麼整理床鋪，因為太久沒整理了。現在我們得待在郵輪上才活得下去。」
這對夫妻也十分熱情，甚至成為了郵輪上的名人，即使是第一次參加郵輪之旅的人也聽說過這對夫妻的故事。馬帝與傑希預計還會再待8個月才會下船，稍作停留後，再改搭該郵輪公司的「皇冠公主號」，那是一艘更大的郵輪，預計會待上一年。