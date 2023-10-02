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特企／百年蔓越莓品牌Ocean Spray掀潮流　人氣飲品明年有望登台

▲百年蔓越莓品牌Ocean Spray在韓國掀潮流。（圖／品牌提供）
▲百年蔓越莓品牌Ocean Spray在韓國掀潮流。（圖／品牌提供）

本報訊

韓國人向來愛用國貨，但最近卻掀起人手一瓶Ocean Spray風潮，來自百年歷史的美國蔓越莓品牌「Ocean Spray 優鮮沛」，從果醬、果汁到果乾，一系列的蔓越莓產品都受到廣大消費者歡迎，早已是蔓越莓代名詞，而Ocean Spray葡萄柚汁在韓國一躍成為成為果汁類銷售冠軍，無論年輕人還是上班族通通人手一瓶，有如最潮飾品！就連連鎖咖啡廳也都有供應，明年更將有望引進台灣。

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Ocean Spray優鮮沛最初是由三位熱愛蔓越莓的獨立農家組成了蔓越莓果農合作社，現今已是最大蔓越莓品牌，供應全球超過60%的蔓越莓，銷售至200個國家，一路走來將近百年光陰。蔓越莓富含多種維生素、礦物質及膳食纖維，再加上含糖量極低的特性，讓它成為廣受喜愛健康營樣價值高的超級水果！蔓越莓原產於北美少數地區，因其健康價值極高，因此還有「北美的紅寶石」之美名。

Ocean Spray優鮮沛為了讓世界各地的民眾都能享受到蔓越莓的好，不斷創造出新產品，從最先的蔓越莓果凍果醬，接著推出蔓越莓果汁，兩項產品至今持續在全球暢銷成為經典，Ocean Spray優鮮沛早已成為蔓越莓的代名詞！

這款在韓國大受歡迎的Ocean Spray葡萄柚汁，不同於一般葡萄柚汁帶有苦味，充滿柑橘類水果香氣，包括橙子、柚子和檸檬，層次豐富不單調無聊。味道層次豐富，喝起來酸甜平衡還很清爽，因此在韓國無論是年輕人還是上班族、外食族，除了冰美式外的最愛選擇就是Ocean Spray葡萄柚汁，清涼酸甜超爽口還能同步補充維他命C！是韓妞最愛的清涼酸甜清新的果汁，滑過喉嚨便能感受到柔滑質地，是抓住夏天尾吧的好滋味!不過目前尚未在台灣上市，若有機會到韓國旅遊，是除了香蕉牛奶之外更好的選擇。

而氣泡飲料越來越成為傳統飲料的替代品，特別是糖份較高的碳酸飲料，氣泡飲料天然、少糖，是搭配餐食及日常飲用的好選擇。有鑑於此，Ocean Spray與韓國當地工廠合作蔓越莓氣泡飲，推出蘋果蔓越莓及蜜桃蔓越莓兩種口味，天然少糖、氣泡綿密且口味清甜，一推出也是大受歡迎！這款 Sparkling 在韓國的便利商店 E-mart24 就能買到喔！

Ocean Spray優鮮沛在台灣上市也已超過15年，幾乎每個台灣人第一次接觸到蔓越莓99%肯定就是Ocean Spray 優鮮沛！相較於韓國，台灣人更喜好以蔓越莓為主的飲料，在追求健康飲食的現在，想要喝飲料時不如選擇Ocean Spray 優鮮沛的蔓越莓汁，不僅有酸甜好滋味可以解渴，營養價值極高，除了顧健康也不會給身體多餘的負擔，一舉數得。目前在便利商店、全聯、大買場、美式賣場等都能買到Ocean Spray優鮮沛，優鮮沛希望給予台灣消費者一個更便利，提升生活質感、建立健康價值的果汁選擇，讓健康隨手可得。

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