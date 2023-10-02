特企／百年蔓越莓品牌Ocean Spray掀潮流　人氣飲品明年有望登台

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Ocean Spray優鮮沛為了讓世界各地的民眾都能享受到蔓越莓的好，不斷創造出新產品，從最先的蔓越莓果凍果醬，接著推出蔓越莓果汁，兩項產品至今持續在全球暢銷成為經典，Ocean Spray優鮮沛早已成為蔓越莓的代名詞！
這款在韓國大受歡迎的Ocean Spray葡萄柚汁，不同於一般葡萄柚汁帶有苦味，充滿柑橘類水果香氣，包括橙子、柚子和檸檬，層次豐富不單調無聊。味道層次豐富，喝起來酸甜平衡還很清爽，因此在韓國無論是年輕人還是上班族、外食族，除了冰美式外的最愛選擇就是Ocean Spray葡萄柚汁，清涼酸甜超爽口還能同步補充維他命C！是韓妞最愛的清涼酸甜清新的果汁，滑過喉嚨便能感受到柔滑質地，是抓住夏天尾吧的好滋味!不過目前尚未在台灣上市，若有機會到韓國旅遊，是除了香蕉牛奶之外更好的選擇。
而氣泡飲料越來越成為傳統飲料的替代品，特別是糖份較高的碳酸飲料，氣泡飲料天然、少糖，是搭配餐食及日常飲用的好選擇。有鑑於此，Ocean Spray與韓國當地工廠合作蔓越莓氣泡飲，推出蘋果蔓越莓及蜜桃蔓越莓兩種口味，天然少糖、氣泡綿密且口味清甜，一推出也是大受歡迎！這款 Sparkling 在韓國的便利商店 E-mart24 就能買到喔！
Ocean Spray優鮮沛在台灣上市也已超過15年，幾乎每個台灣人第一次接觸到蔓越莓99%肯定就是Ocean Spray 優鮮沛！相較於韓國，台灣人更喜好以蔓越莓為主的飲料，在追求健康飲食的現在，想要喝飲料時不如選擇Ocean Spray 優鮮沛的蔓越莓汁，不僅有酸甜好滋味可以解渴，營養價值極高，除了顧健康也不會給身體多餘的負擔，一舉數得。目前在便利商店、全聯、大買場、美式賣場等都能買到Ocean Spray優鮮沛，優鮮沛希望給予台灣消費者一個更便利，提升生活質感、建立健康價值的果汁選擇，讓健康隨手可得。