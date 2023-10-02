傳郭賴配「連署不到10萬份」 黃士修強調：估算誤差非常大
鴻海創辦人郭台銘與副手搭檔藝人賴佩霞日前積極展開連署，需趕在11月2日前受理28萬9667份連署書；未料，近期有媒體報導指出，從9月20日至10月1日，11天郭台銘連署份數，根本不到10萬份。對此，郭台銘競選辦公室發言人黃士修今（2）日受訪直言，估算誤差嚴重，他們是採連署和地方基層串聯支援連署兩種方式。
記者翁子竣／台北報導
依據中選會規劃，依連署方式申請登記為候選人，應檢附完成連署證明書，「自112年9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，9月18日公告被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果」；至於連署門檻，依選罷法規定，連署人數應達最近一次總統副總統選舉選舉人總數百分之1.5，因此，「本次連署人數門檻為28萬9667人。」
自郭台銘、賴佩霞開啟連署後，外界關注其連署進展。有媒體報導指出，郭賴配連署至今不到10萬份，實地觀察1.5小時只有2人填寫資料。黃士修今受訪時解釋，估算誤差非常大，可能為記者蹲點時間是離峰時段，人潮因此會較少，另他們是採取一、租場地、聘人力；二、地方社團串聯支援等兩種方式。
黃士修指出，他看過媒體估算的方式，是站點計時非計算人數，但這只是粗估、並不能反映真實數量。他舉例，若是在中午午休時間計算，上班族並不是都在午休去連署，而是下班時間比較多。