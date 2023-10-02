亞運棒球／真的贏韓國了！盤點中華棒球隊國際賽力克韓國經典時刻

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2003年亞錦賽是攸關能否打進2004年雅典奧運的資格賽，因此各隊都精銳進出，而中華隊首戰派出當時還是洋基2A的王建民迎戰韓國，可惜王建民狀態不佳，僅先發五局就丟掉三分，所幸中華隊在9局下半靠著鄭兆行以及陳致遠的安打追平比數，延長賽年輕捕手高志綱敲出一支越過三壘手再見安打，助台灣逆轉擊敗南韓。
2006杜哈亞運-郭泓志好投封鎖韓國
2006年杜哈亞運，中華隊首戰就要碰到宿敵韓國，重要的第一戰中華隊派出擁有大聯盟資歷的郭泓志先發登板，他先發五局只被韓國隊得到一分，帶領中華隊以4:2贏得勝利，他也拿下勝投，而該屆賽會靠著林智勝在金牌戰敲出再見安打，中華隊也獲得杜哈亞運棒球項目的金牌。
2018雅加達亞運-新「抗韓英雄」吳昇峰一戰成名
過去幾年中華隊在國際賽碰到韓國頻頻吃鱉，直到2018年亞運中華隊才為台灣爭一口氣，當時中華隊以業餘好手為主體，而韓國則是派出明星隊參賽，該屆王牌投手吳昇峰在面對韓國的比賽中先發主投五局僅被金宰煥敲出一發陽春砲而掉分，再加上首局林加祐的兩分砲帶領之下，中華隊就以2:1險勝韓國，吳昇峰也因此獲得「最強銀行員」、「抗韓英雄」等稱號。
2019世界12強-張奕完全燃燒霸氣怒吼
繼2018亞運之後，中華棒球隊於2019世界12強再度擊敗韓國，該年複賽中華隊派出旅日小將張奕先發，雖然首局就遇到亂流，但他連續解決南韓打者化解危機後霸氣怒吼，彷彿在宣告「這場比賽看我表演」的氣勢，那場比賽張奕投6.2局用了112球，送出4次三振無失分的成績，再加上高宇杰在第二局的長打以及陳俊秀第七局的三分砲，中華隊7:0完封韓國，拿下勝利。
2023杭州亞運-「台灣雙林」林安可、林昱珉聯手剋韓
上屆亞運中華隊以2:1險勝韓國，本屆亞運中華隊再度發威，首局來自統一獅的林安可打出一支三壘安打為中華隊打回第一分，八局下半林子豪再進帳兩分打點，另外先發投手林昱珉也繳出六局無失分的好表現，終場中華隊就以4:0完封南韓，連兩屆擊敗韓國。
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