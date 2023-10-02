屏東BMW車輛遭槍擊 檢方向法院對嫌聲請羈押禁見獲准
中秋連續假期首日，9月29日凌晨5點30分許，在屏東市和平、光復路口發生槍擊案件，犯嫌攔車開槍後逃逸，警方對嫌犯可能藏身處及去處採取堅壁清野、逐一掃蕩方式，迫使嫌犯走投無路自行投案，檢方認為被告張、余二嫌罪嫌重大，檢方向屏東地方法院聲請羈押兩名被告並禁見，經法院裁定張嫌准予羈押禁見，余嫌則以新臺幣五萬元具保。
記者鄭婷襄／屏東報導
檢方指出，張嫌搭乘由余嫌所駕駛之自小客車，在屏東縣屏東市和平路與光復巷口前，駕車攔停沈姓被害人所駕駛之自小客車，張嫌則朝沈姓被害人駕駛之BMW駕駛座及副駕駛座處連續擊發數發子彈，致沈姓被害人因槍擊而受傷，負傷駕駛逃離現場，所駕駛之自小客車車身亦有14處彈著點。
檢方認為，二嫌均涉犯刑法第271條第3項及第1項之殺人未遂罪、刑法第304條第1項之強制罪、槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項之未經許可持有具有殺傷力之改造手槍及同條例第12條第4項之未經許可持有子彈等罪嫌。
承辦檢察官於案發後開立拘票指揮屏東分局積極偵辦，於10月1日晚間訊問後，認被告2人罪嫌重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據，及勾串共犯或證人之虞，並有羈押原因及必要，向屏東地方法院聲請羈押兩名被告並禁見，經法院裁定被告張嫌准予羈押禁見，余嫌則以新臺幣五萬元具保，屏東地檢署說，將針對被告等人之犯案動機及槍枝來源持續追查。