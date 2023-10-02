魏蔓崩潰怒罵！滿肚子大便忍不住了 憋4天不顧形象春光「炸洩」
魏蔓和雷艾美、蕭志瑋（八弟）等人今（2）日出席三立新節目《上山下海過一夜之極島台灣》記者會，分享靠著意志力爬上台灣五嶽之一的「南湖大山」，同時透露人生大解放的祕密，就是途中苦熬4天便祕，最後終於在高山大解放，體驗在大地之中「春光炸洩」的感受。
記者蔡依庭／台北報導
39歲魏蔓平時很少爬山，想在年紀奔四之前送自己一份大禮，決定挑戰人生首座百岳，但一選就是高難度的台灣五嶽之一「南湖大山」。近2000公尺的落差、數10公里的路程，讓她爬到崩潰，「製作團隊都是瘋子，怎麼會來這麼危險的地方」。她提到夥伴一直叫她要站起來，「旁邊是懸崖，我很怕把工作人員撞下去，我情緒已經崩潰，一直喊，你們走、你們走，真的誰都會哭，我受夠了。」最終，她還是靠著意志力完成任務。
魏蔓因為怕高，連同行的雷艾美都說她是「最大負擔」，還幾度因太擔心工作人員拍攝位置太危險情緒緊繃，叫大家不要再拍；在夜間摸黑下爬樹、陡峭的岩壁中前行，都是她人生中的第一次體驗。魏蔓透露，因過度疲累和緊張，4天沒有大號，「真的太累，那天（在山上）解放時還是很緊張，因為很怕屁股被看光，身邊也引來一堆綠蒼蠅來吃飯了。」
主持人八弟、艾美甘苦談，透露因缺飲水所以喝尿，讓來賓很佩服主持人的耐力。莊凱勛表示山上的知名度和在平地一樣高，遇到山友都會提到他們。黃遠在北大武山遇上今年最大的梅雨，連續2天的午後陣雨，下到山徑變成小河流，身上負重又重，體力透支之下，他首日就雙腳嚴重抽筋，第2天更因腸胃不舒服染上腸胃炎，全身發軟、嘴唇發白，只能緊急撤退。
鍾瑶此行派到熟悉的蘭嶼，揭開世界級潛點「八代灣沈船」的神祕面紗。她一到水裡就像美人魚，更帶路前往祕密潛點「花園鰻森林」，深潛至水下40米，記錄下八代灣沉船最美的畫面。她笑稱，這次沒形象的模樣都被拍下，認為自己也被節目搞壞。