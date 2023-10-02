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控森霸電廠少給回饋金21.5億　陳亭妃要求經部、台電建立監管機制

▲陳亭妃指控位於台南山上區的森霸電廠，20年來少給地方回饋金21.5億元，要求經濟部、台電建立監管機制。（圖／陳亭妃辦公室提供）
▲陳亭妃指控位於台南山上區的森霸電廠，20年來少給地方回饋金21.5億元，要求經濟部、台電建立監管機制。（圖／陳亭妃辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

位於台南市山上區的森霸電廠正進行擴建工程，引起當地居民反彈，立委陳亭妃今（2）日召開記者會說明，調閱昔興建計畫環境影響說明書發現，森霸電廠未依睦鄰回饋計畫提撥回饋金，甚至篡改環評定稿承諾內容，初估20年來少給地方回饋金約21.5億元，而經濟部和台電公司竟無法監管，任由森霸電廠上下其手，要求經濟部與台電建立監管機制及盡速補發少給回饋金。

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陳亭妃表示，向環境部調閱1999年睦鄰回饋計畫指出，森霸電廠承諾將比照台電提撥開發電源基金，挹注地方發展，其中營運期間以售電收入的千分之十，作為每年回饋金金額。但森霸從2003年僅憑一張公文將原本營運期間以售電收入的千分之十承諾，改為「售電收入經扣除相關費用後淨盈餘之百分之一」為回饋金金額，隔年4個鄕鎮公所接到公司發來公文，森霸竟然篡改環評定稿承諾內容，在各鄉鎮公所無法得知內容的情況下，數年來都接到公司來文告知營運期間回饋金為「稅後盈餘分配之金額」。

陳亭妃估算，森霸電廠從2004年至今近20年，年平均營業收入約120.2億元，而年平均稅後淨利約12.27億元。而以原本環評定稿承諾每年回饋金金額，回饋金平均每年少給1億多元，總計20年少給地方回饋金約21億5千萬元。

陳亭妃說，森霸電廠為台汽電的子公司（台汽電持股43%），而台電是台汽電持股最多的股東（持股27.51%），森霸電廠為台電公司轉投資孫公司，也有公股代表長期擔任公司董事長及董事。然經濟部和台電近20年來對於森霸篡改環評定稿、回饋金承諾內容以及回饋金少給地方等情事，竟毫無所悉亦無法監督，導致睦鄰回饋金無法落實，顯然經濟部和台電未能掌握轉投資電廠睦鄰回饋金落實，任由森霸電廠上下其手，嚴重影響當地居民權益。

陳亭妃質疑，究竟誰是森霸的靠山，第一期的回饋計劃完全不依照環評內所規定的辦理，也無人可管，當然索性在第二期，把回饋計劃拿掉，更怪異的是居然環境部的環評委員可以視而不見，可以接受環評完全沒有回饋計劃，請問到底鬼在哪裏？可以無視地方的權益到如此地步。

最後陳亭妃要求經濟部、台電建立監管機制及盡速補發少給回饋金，並督促回饋金是否有落實於睦鄰地方，而20年營運期間少給地方的回饋金約21.5億元，應盡速補發完整回饋金給地方，以保障當地居民權益，更勿讓回饋睦鄰的美意，遭有心人士阻擾而大打折扣。

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